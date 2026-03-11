Schützenhilfe für Gründer

Beim Gründungstag am 24. März – veranstaltet vom WKOÖ-Gründerservice – wird der Schritt in die Selbständigkeit in all seinen Facetten behandelt. Teilnehmende können sich an mehr als 25 Infoständen kostenlos beraten lassen. Vertreten sind beispielsweise Finanzamt, Sozialversicherung, unterschiedliche Förderstellen und auch das WKOÖ-Gründerservice selbst.

Aus dem Leben eines Gründers

Weiters am Programm stehen neben Impuls-Workshops auch Einblicke von Selbständigen in ihre ersten Jahre des Unternehmertums. Den Abend beschließt eine Keynote von TV-Koch und Jungunternehmer Dominik Süß zum Thema „Vom Wirtshaus-Bub zur Social-Media-Marke“. Erstmalig werden heuer auch Treffen der beliebtesten Gründungsbranchen angeboten. So kann gleich vor Ort mit dem Netzwerkaufbau gestartet werden.

WKOÖ unterstützt Gründer

Wirtschaftskammerdirektor Gerald Silberhumer verweist auf die große Unterstützung, die die WKOÖ für Gründer leistet: „Als WKOÖ setzen wir uns zum einen dafür ein, die Rahmenbedingungen für Selbständigkeit zu verbessern, FlexCo und verbesserte Kleinunternehmer-Regelungen sind nur zwei Beispiele dafür. Zum anderen sorgen wir auch mit fachlich versierter Information und persönlicher Beratung für die bestmögliche Vorbereitung der Gründerinnen und Gründer. Nichts ist motivierender als ein gutes Gefühl aufgrund guter Planung.“

Infos und Anmeldung unter: