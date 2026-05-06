Maßgeschneiderte Intralogistik von Schwingshandl 

„Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen für komplexeste Anforderungen und begleiten unsere Kunden über den gesamten Projektverlauf hinweg. Unsere Arbeit beginnt dort, wo es im Standard keine Lösung mehr gibt. Diese Kombination aus Innovationskraft, Verlässlichkeit und Qualitätsanspruch macht uns zum bevorzugten Partner führender internationaler Generalunternehmer“, sagt Markus Sturm (im Bild), CEO der Schwingshandl automation technology GmbH.

15 Prozent Wachstum

Die konsequente Spezialisierung und Positionierung in der Nische spiegeln sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen wider. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Schwingshandl einen Umsatz von rund 52 Mio. Euro und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 15 Prozent zulegen. Der Auftragseingang lag bei rund 60 Mio. Euro. „Der Intralogistikmarkt wächst jährlich um circa sechs bis acht Prozent. Dass wir dieses Wachstum deutlich übertreffen und dabei nachhaltig profitabel bleiben, bestätigt unseren strategischen Kurs“, so Sturm. Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung. Für 2026 wird ein Umsatz von 55 bis 60 Mio. Euro erwartet, der Auftragseingang soll auf etwa 70 Mio. Euro steigen.

Starker Markt Australien

Ein wesentlicher Wachstums- treiber ist die internationale Geschäftsentwicklung. Besonders dynamisch hat sich der Markt Australien entwickelt, der 2025 rund 20 Prozent zum Auftragseingang beitrug. In Melbourne realisiert Schwingshandl aktuell eines der größten Projekte der Unternehmensgeschichte. Für eines der modernsten Distributionszentren im Lebensmittelhandel liefert das Unternehmen maßgeschneiderte intralogistische Subsysteme. Insgesamt verteilte sich der Umsatz 2025 geografisch auf rund 60 Prozent Europa, etwa 15 Prozent Nordamerika und rund 25 Prozent weitere internationale Märkte.

Investitionen in Österreich.

Parallel zum Wachstum investiert Schwingshandl gezielt in den Ausbau des Standorts in Holzhausen. Derzeit entsteht ein neues Bürogebäude, das im September 2026 fertiggestellt wird und Platz für rund 60 zusätzliche Arbeitsplätze bietet. Unmittelbar im Anschluss folgt die Erweiterung der Produktionshalle, mit der die Kapazitäten um 50 Prozent erhöht werden sollen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 140 Mitarbeiter.

Zu Schwingshandl

