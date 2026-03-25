Innenstädte: Shopflächen gehen leicht zurück

So lauten die wichtigsten Ergebnisse des diesjährigen City Retail Report. Dabei hat Standort+Markt in Kooperation mit der WKÖ insgesamt 67 Innenstadtlagen in 63 österreichischen Städten beleuchtet. Der Einzelhandelsanteil ist allgemein rückgängig, in Oberösterreich hält er sich mit 62,2 Prozent im bundesweiten Durchschnitt. Die Leerstandsquote beträgt in OÖ gesamt rund 12 Prozent, wobei Wels mit 2,2 Prozent zu den Städten mit dem geringsten Leerstand gehört.

Alternative Nutzungen

Die Nachnutzung ehemaliger Verkaufsflächen durch „alternative Nutzungen“ wie soziale Einrichtungen, Co-Working Spaces oder Vereine ist Bestandteil der aktuellen Transformation der Innenstädte. Um diese in Zukunft attraktiv zu halten, ist es wichtig, die Leerstände aktiv zu managen und die Revitalisierung der Ortskerne etwa durch weniger Bürokratie und transparente Verfahren zu erleichtern.