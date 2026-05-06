Preisträger von Projekt-21 gekürt

Im Jahr 2026 reichten Vereine, Schulen und Gemeinden insgesamt 98 Projekte ein. Jetzt hat ein unabhängiges fünfköpfiges Expertengremium über die förderungswürdigen Projekte entschieden, wobei heuer die Schwerpunkte bei den Themen Gemeinwohl, Kinder & Jugend, Inklusion und Denkmalpflege lagen. 25 innovative Projekte wurden ausgewählt und von der Sparkasse mit der neuen Rekordsumme von 450.000 Euro unterstützt. „Wir helfen mit Projekt-21, regionale Projekte zu realisieren. Der Zusammenhalt der Menschen in unserer Gegend und das gemeinsame Tun ist für uns dabei das Wichtigste.“, ist Vorstandsvorsitzende Michaela Schwinghammer-Hausleithner begeistert.

Seit dem Start von Projekt-21 im Jahr 2021 ist das Interesse ständig gestiegen. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren 414 Initiativen eingereicht, von denen 100 Projekte von der unabhängigen Jury ausgewählt und gefördert werden konnten. Insgesamt hat die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen dafür in den vergangenen fünf Jahren 1,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Basis ist die Gründungsidee der Sparkasse, die den sozialen Gedanken sowie die Förderung des Wohlstands und der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. „Mit der Initiative werden wichtige gemeinnützige Projekte unterstützt, die das Leben der Menschen vor Ort verbessern“, so Vorstandsdirektor Gerald Schneeberger. Aufgrund der hohen Anzahl an Einreichungen konnten nicht alle Projekte gefördert werden. Die Initiative wird fortgesetzt, die nächste Einreichmöglichkeit für Projekte startet im Herbst 2026.



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