Baubeginn für das neue Headquarter der Raiffeisenlandesbank OÖ

Mit dem Spatenstich am 21. Mai startete der Bau des neuen Headquarters der Raiffeisenlandesbank zwischen der Goethestraße und der Blumauerstraße in Linz. Das achtgeschossige Gebäude wird in moderner Holz-Hybrid-Bauweise errichtet und vereint auf 25.000 m2 Nutzfläche Finanzplatz, Arbeitswelt, öffentliches Angebot und Grünraum.

© RLB OÖ/Maringer/ELEPHANTS 5

"Das neue RLB-Hauptgebäude wird nicht nur Arbeitsplatz für bis zu 1000 Mitarbeitende, sondern gestaltet die Zukunft des öffentlichen Raums mit. Durch großzügige Kunden- und Begegnungszonen, einen öffentlich zugänglichen Event- und Gastronomiebereich, mögliche Geschäftseinheiten sowie neue Grün- und Parkflächen entsteht ein lebendiger Treffpunkt für die Öffentlichkeit", so RLB OÖ Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer. Ein zentraler Aspekt des Bauprojekts ist das neu gedachte Verkehrs- und Mobilitätskonzept. Ein Teil der Goethestraße wird zur Fußgängerzone und erhält schattige Aufenthaltsbereiche und Sitzgelegenheiten. 5000m2 werden entsiegelt und 53 Bäume neu gepflanzt.

Im ersten Bauabschnitt stehen der Spezialtiefbau sowie Geothermiebohrungen im Mittelpunkt. Das Gebäude wird mittels Geothermie über 87 Erdwärmesonden mit bis zu 150 Metern Tiefe das ganze Jahr über energieautark beheizt und gekühlt. Ende 2027/Anfang 2028 startet der Hochbau in Holz-Hybrid-Bauweise.

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Für den Hochbau kommen rund 12.640 Festmeter Holz - überwiegend heimisches Fichtenholz - zum Einsatz. Umsetzen wird das Bauprojekt die WIEHAG Timber Construction aus Altheim, die mit Holzbauten in dieser Dimension bereits international Erfahrung hat. So hat das Unternehmen zum Beispiel mit dem Bau des Atlassian Central Tower in Sydney, der nach seiner Fertigstellung mit 183 Metern das höchste Holz-Hybrid-Hochhaus der Welt sein wird, neue Maßstäbe für nachhaltiges Bauen gesetzt. "Der hohe Vorfertigungsgrad der Holzbauteile sorgt für einen effizienten Bauablauf und verringert Lärm, Staub und Abfall auf der Baustelle", erklärt WIEHAG-CEO und Eigentümer Erich Wiesner.

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Die Fertigstellung des Baus ist bis Ende 2029 geplant. Das bestehende RLB-Gebäude soll vor seiner Sanierung noch zwischengenutzt werden. Im Gespräch ist eine vorübergehende Nutzung durch den Magistrat Linz während der Sanierung des Neuen Rathauses.