Austausch zwischen Handwerk und Kunst an der Kunstuniversität Linz

Die geplante Kooperation zwischen Handwerksbetrieben der Region und der Kunstuniversität Linz zielt darauf ab, die regionale Identität zu stärken und gleichzeitig neue wirtschaftliche sowie kulturelle Impulse zu setzen. Der Besuch an der Kunstuniversität Linz bot eine wertvolle Gelegenheit, diesen Ansatz weiter zu vertiefen und konkrete Anknüpfungspunkte für eine zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen.

Vizerektor André Zogholy empfing die Delegation und führte gemeinsam mit Professorinnen und Professoren durch die verschiedenen Abteilungen der Universität. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Bereichen Creative Robotics sowie Fashion and Technology, wo intensiver Austausch stattfand und erste Ideen für gemeinsame Projekte entstanden.

Im Anschluss führte der Rundgang zum Standort am Hauptplatz in Linz. Dort erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die Institute für Architektur, Industrial Design und Pädagogik. „Die Verbindung von traditionellem Handwerk mit innovativen Ansätzen aus Kunst und Technologie eröffnet gerade für unsere Region große Chancen. Solche Initiativen stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe und machen das Handwerk auch für junge Menschen wieder besonders attraktiv“, betont Sigrid Schuster, Leiterin der WKO Gmunden. Für Bad Goisern ergibt sich daraus die Chance, sich langfristig als moderner und attraktiver Standort für Handwerk und Kultur zu positionieren und neue wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen.



