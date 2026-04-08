WKO Wels und HAK Lambach verstärken Zusammenarbeit

Ziel war, junge Menschen für zentrale Zukunftsthemen zu sensibilisieren und ihnen einen praxisnahen Blick auf wirtschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen.

Den Auftakt bildete der Leiter der WKO Wels, Thomas Brindl, der die Bedeutung der regionalen Wirtschaft für junge Talente hervorhob. Er zeigte auf, welche Kompetenzen heute besonders gefragt sind und welche vielfältigen Unterstützungsangebote die WKO für junge Gründer bereithält, von Beratung bis zu Fördermöglichkeiten.

Mitreißend und pointiert widmete sich FH‑Prof. Gerold Weisz der wachsenden Bedeutung von Storytelling in Wirtschaft und Unternehmertum. Er erläuterte, wie starke Botschaften und emotionale „Hooks“ dabei helfen, Zielgruppen nachhaltig zu erreichen und Projekte überzeugend zu präsentieren.

Einen sehr persönlichen Zugang bot Christina Gnadlinger von der Leader Region Wels-Land. Als Absolventin der HAK Lambach schilderte sie ihren Weg von der Schulbank in die Selbstständigkeit und zeigte, wie wichtig Mut, Kreativität und Netzwerkdenken für neue Chancen sind. Ihr Fokus: beginnen, auch wenn nicht alles perfekt ist, denn oft öffnen sich Wege erst im Tun.

Den Abschluss bildete Bernhard Aichinger, Mitgesellschafter der E‑Conomix Group und Vorstandsmitglied der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft OÖ. Er zeigte eindrucksvoll, wie radikal und nachhaltig Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert. Aichinger machte deutlich, warum der kompetente und verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Tools künftig entscheidend sein wird und welche Chancen sich daraus für junge Menschen ergeben.

„Ein herzliches Dankeschön für die wertvolle Zusammenarbeit, die durch diese Veranstaltung erneut vertieft wurde und jungen Menschen praxisnahe Orientierung für ihre berufliche Zukunft bietet“, so HAK-Direktor Stefan Leitner und WKO-Leiter Thomas Brindl.

© WKOÖ V.l.: Bernhard Aichinger, Gerold Weisz, Christina Gnadlinger, Thomas Brindl und Stefan Leitner.



