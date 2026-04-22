Geschäftsprozesse  innovativ und kreislauffähig gestalten

Mit „netzwerk:zukunftsfit“ der WKOÖ wurde ein Raum für offenen Austausch unter oö. Unternehmen geschaffen – praxisnah, auf Augenhöhe und mit klarem Fokus auf zukunftsfitte Geschäftsmodelle. Das erste Netzwerktreffen fand vergangene Woche bei der Reploid Group AG in Wels statt. Dabei konnten WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Reploid-CEO Philip Pauer und Director RFU Sales Ronald Mitterndorfer rund 30 engagierte Teilnehmer aus der oö. Wirtschaft begrüßen. Das große Interesse zeigte deutlich, wie relevant der Austausch zu innovativen und kreislauffähigen Geschäftsprozessen aktuell ist.

Im Mittelpunkt stand die Reploid Group AG, die mit ihrem innovativen und kreislauffähigen Geschäftsmodell eindrucksvoll vorzeigt, wie wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können. Was einst als Start-up begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem international beachteten Unternehmen entwickelt. Bereits beim ersten Nachhaltigkeitstag der WKOÖ im Jahr 2023 präsentierte CEO Philip Pauer – damals noch mit seinem Start-up – in einem Workshop sein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.

© wkoö WKOÖ-Vizepräsident Michael Pechers­torfer (l.), Ronald Mitterndorfer, Reploid.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor auf diesem Weg war u.a. die Unterstützung durch die WKOÖ. Als Start-up nutzte Reploid gezielt Förderprogramme wie go-international und ÖKO-PLUS, um seine Entwicklung voranzutreiben. Die WKOÖ durfte das Unternehmen somit vom Start-up bis zum erfolgreichen Börsengang im Jahr 2025 begleiten, ein beeindruckender Meilenstein und ein starkes Beispiel für gelungene Unternehmensentwicklung in OÖ.

Erfahrungen teilen, gemeinsam Lösungen entwickeln

Beim Auftakt erhielten die Teilnehmer nicht nur spannende Einblicke in diese Erfolgsgeschichte, sondern nutzten die Gelegenheit auch intensiv zum persönlichen Austausch. Genau hier setzt das Format netzwerk:zukunftsfit an: voneinander lernen, Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln. Der gelungene Auftakt macht deutlich, welches Potenzial in diesem neuen Netzwerk steckt. Weitere Treffen sind daher bereits in Planung.