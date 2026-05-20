Über eine Mio. Euro für oö. Sporttalente

„Gemeinsam mit starken Partnern aus der Wirtschaft gelingt es, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und den Athletinnen und Athleten auf

ihrem Weg in die internationale Spitze entscheidende Unterstützung zu bieten“, sagt Johannes Artmayr, Präsident des Vereins der Wirtschaft zur Förderung oberösterreichische Sporttalente. Die bisherigen Ergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit dieses Engagements. Seit 2018 wurden bereits 200 junge Sportlerinnen und Sportler aus 37 verschiedenen Sportarten gezielt unterstützt. Finanziell markiert das Jahr 2026 einen Meilenstein. „Insgesamt schüttete Start Up Sport seit der Gründung bisher 960.000 Euro aus und es ist fix, dass wir noch heuer die Schallmauer von einer Million Euro an Förderung durchbrechen“, blickt Artmay einem besonderen Moment in der Start Up Sport-Geschichte entgegen.

Die Fördermaßnahmen reichen von Zuschüssen für Trainingslager und Wettkampfreisen bis hin zu gezielten Schwerpunktprojekten im Vorfeld von internationalen Großereignissen. „Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können“, betont Artmayr. Die Basis dieses Erfolgs bildet ein breit aufgestelltes Netzwerk. Aktuell zählt Start Up Sport 78 Mitglieder, darunter 18 Premium-Partner, sechs Top-Partner und 54 Basis-Partner.

Führende Unternehmen und Institutionen aus Oberösterreich



Führende Unternehmen und Institutionen aus Oberösterreich bündeln hier ihre Kräfte, um mit Geld oder auch Sachleistungen den sportlichen Nachwuchs nachhaltig zu stärken. Zu ihnen zählt auch Horst Felbermayr, der sich nicht nur als Sponsor, sondern auch als Vizepräsident immer wieder mit Ideen einbringt. „Sportlerinnen und Sportler bringen Eigenschaften mit, die auch im Wirtschaftsleben gefragt sind. Sie sind ehrgeizig, zielstrebig sowie leistungs- und

erfolgsorientiert und sind somit auch wichtige Vorbilder, die unsere Gesellschaft braucht“, sagt Felbermayr, dessen Herz besonders für den Motorsport schlägt und der, wie seine Tochter Emma und sein Sohn Horst Felix, selber gerne bei Rennveranstaltungen ins Cockpit steigt.

„Meiner Tochter ist es gelungen sich in der F1-Academy zu etablieren, nicht zuletzt deshalb setze ich mich dafür ein, auch anderen jungen Sportlerinnen und Sportlern einen erfolgreichen Karrierestart zu ermöglichen“, so der Unternehmer aus Wels.

Hochkarätige Events als gesellschaftliche Highlights

Eine weitere bedeutende Einnahmequelle stellen die Start-Up-Sport-Events dar, allen voran das jährliche Golfturnier im Golfclub Mühlviertel in St. Oswald, das unter der Patronanz von „Hausherr“ Hans Pum veranstaltet wird. In den vergangenen Jahren stellten sich dabei zahlreiche Wintersport-Legenden in den Dienst der guten Sache. Bei der diesjährigen sechsten Auflage werden am 11. September, erneut viele bekannte Persönlichkeiten und sportliche Helden

erwartet.

Seit 2024 tragen zudem außergewöhnliche Charity-Gourmetabende wesentlich zur

Finanzierung der oberösterreichischen Sporttalente von morgen bei. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die inzwischen ausverkaufte dritte Auflage auf Hochtouren. Heuer wird dabei am 1. Juni im Linzer Olympiazentrum Kulinarik auf spektakuläre Akrobatik treffen. Starkoch Johann Lafer kreiert ein exquisites Menü, während „The Freaks“ mit Einlagen aus ihren atemberaubenden Shows für zusätzliche Highlights sorgen.

Welche Talente bzw. welche Förderanträge mit welchen Mitteln unterstützt werden, darüber entscheidet der ehrenamtlich tätige, zwölfköpfige Vorstand vierteljährlich bei Sitzungen. Basis ist die Empfehlung eines Expertengremiums, in dem unter anderem auf das Know-how von Sportwissenschafter und ÖFB-Athletikcoach Gerhard Zallinger, Ex-Weltklasse-Judoka Sabrina Filzmoser, Tennis-Manager und Unternehmer Manfred Nareyka oder der vierfache Olympiateilnehmer Günther Weidlinger und das Team des Olympiazentrum OÖ gebaut wird. Das Alterslimit für geförderte Sportlerinnen und Sportler wurde auf 23 Jahre festgelegt.

Zu den aktuellen Aushängeschildern von Start Up Sport zählt unter anderem Endiorass Kingley (im Titelbild). Der Athlet der TGW Zehnkampf-Union sorgte im vergangenen Jahr im Dreisprung nicht nur mit einem neuen österreichischen Rekord für Aufsehen, sondern auch mit seinem Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft in Tokio, wo er als jüngster Teilnehmer einen hervorragenden neunten Platz belegte.

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