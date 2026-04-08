Startschuss für Mühlviertler Medienhaus

Angesiedelt ist das neue Mühlviertler Medienhaus unter dem Dach der haudum media GmbH in Bad Leonfelden. Das Unternehmen ist als Verlag für das Mühlviertel Magazin und als PR-Dienstleister am regionalen Markt seit mehr als 20 Jahren etabliert. Mit der Marke „Mühlviertler Medienhaus“ startet nun eine Kooperation mit vier weiteren Partnern. Dazu gehören die Druckerei Bad Leonfelden GmbH und die P.K. Music Solutions GmbH ebenso wie die beiden Einzelunternehmer Peter Keplinger (Film & Fotografie) und Nadine Schreiner (Digital Marketing & Social Media).

Breite Angebotspalette

Gemeinsam können wir unseren Kunden eine große Palette an Dienstleistungen anbieten.

„Gemeinsam können wir unseren Kunden eine große Palette an Dienstleistungen anbieten – von der Printwerbung über Videos für Social Media und gedruckten Broschüren bis hin zur Tontechnik bei Live-Veranstaltungen und vieles mehr“, freut sich Geschäftsführerin Teresa Kaltenberger über den Startschuss des Mühlviertler Medienhauses.



Digital wie analog

Der Fokus liegt dabei auf der Erstellung von digitalen und analogen Produkten. „Jeder und jede bringt Know-how und Praxiserfahrung aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit. Wenn wir dieses ab sofort bündeln, wird es für Unternehmen deutlich einfacher, Werbung auf unterschiedlichen Kanälen wirksam zu platzieren. So entsteht Sichtbarkeit in der Region, auch in einem dynamischen Werbemarkt“, so Kaltenberger.