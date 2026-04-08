Oö. Straßenbausaison ist gestartet

Mit 105 Mio. Euro sind um 16,6 Mio. mehr als 2025 für Instandhaltungsprojekte vorgesehen. 56 Mio. Euro werden in den Neubau fließen, gaben Landesrat Günther Steinkellner und die Abteilungsleiter Straßenneubau und -erhaltung sowie Brücken- und Tunnelbau, Christian Dick und Stefan Dobler, bekannt. Die größten und wichtigsten Projekte sind:

Neubau Umfahrung Mattighofen-Munderfing (B 147): Bis Ende 2027 soll eine Umfahrungsstraße entstehen, um den Durchzugsverkehr aus dem Ortszentrum von Mattighofen wegzubringen.

Neubau Umfahrung Pupping und Karling (B 130): Ein neuer Streckenverlauf wird bis Ende des Jahres geschaffen, um enge und unübersichtliche Ortsdurchfahrten zu umfahren.

Neubau Umfahrung Haid (B 139): Um den Ortskern von Haid zu entlasten, wird eine drei Kilometer lange Umfahrung errichtet, ergänzt durch den Neubau der A1-Anschlussstelle sowie Anpassungen bestehender Verbindungen. Derzeit laufen Verhandlungen mit Grundbesitzern, in einem Jahr soll das Baufeld frei sein.

Brückensanierung stehen in Hallstatt (Halbbrücke, Quellenüberbrückung), Ansfelden (Kremsbrücke), Großraming (Bertlgrabenbrücke, Hangbrücke Hintstein) und an der Agerbrücke in Seewalchen (April bis Juni) am Programm.

Straßensanierungen gibt es an der B 3 zwischen Steyregg West und Pulgarn (ab April), und in Gunskirchen am Straßenabschnitt „Wirt am Berg“ (Start im Frühsommer).

Beim Großprojekt Linzer Westring (A 26) soll im Frühsommer der Baustart für den zweiten Abschnitt (Tunnel Freinberg, Bahnhofknoten, Unterflurtrasse Waldeggstraße) erfolgen. 2032 will man damit fertig sein.