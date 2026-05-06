TGW Logistics investiert weitere 50 Mio. Euro in sein Hauptquartier in Marchtrenk

Das fünfstöckige Bürogebäude am Hauptquartier in Marchtrenk wird mit dem Bestandsbau über einen sogenannten „Cube“ verbunden. Letzterer umfasst unter anderem Besprechungszonen, Workshopräume sowie Flächen für die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams. Er dient damit als Inkubator für Kollaboration, Kreativität und Innovation. Die moderne Arbeitswelt ist 14.000 m² groß und bietet ein flexibles Raumkonzept für mehr als 400 Mitarbeiter.

Umsatzverdoppelung bis 2030

„TGW Logistics ist in den vergangenen Jahren so dynamisch gewachsen, dass wir Satellitenflächen anmieten mussten. Das war weder für die Zusammenarbeit noch für die interdisziplinäre Vernetzung im Unternehmen optimal“, betont Henry Puhl, CEO von TGW Logistics. „Mit der Erweiterung unseres Hauptquartiers können wir diese externen Flächen wieder konsolidieren. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um unser Wachstumsziel zu erreichen, nämlich eine Umsatzverdoppelung auf zwei Milliarden Euro bis 2030. Die Intralogistik ist eine Wachstumsbranche mit enormem Potenzial. Das macht auch unser Rekord-Auftragseingang von 1,5 Milliarden Euro aus dem letzten Geschäftsjahr deutlich“, so Puhl.

Moderne Arbeitswelt für flexible Zusammenarbeit

Auch in den neuen Büros wird nach dem „Activity Based Working“-Ansatz gearbeitet. Es gibt also keine fix zugeteilten Arbeitsplätze, sondern die Mitarbeiter suchen sich ihren Platz aktivitätsbezogen aus. Je nach Aufgabe bzw. Projekt können Teams damit hochflexibel zusammenarbeiten, unterstützt von modernen Kommunikations- und Kollaborationstools.

„Diese Investition ist ein starkes Signal für die Attraktivität Oberösterreichs als Arbeits-, Wirtschafts- und Innovationsstandort. Wir bieten Unternehmen ein Umfeld, in dem sie wachsen und sich weiterentwickeln können, mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, moderner Infrastruktur und einem klaren Fokus auf Innovation und Leistung. Oberösterreich zählt zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten Europas und genau solche Investitionen bestätigen diesen Weg. Mein besonderer Dank gilt dem klaren Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Oberösterreich“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer beim Spatenstich.

Setup als Stiftungsunternehmen gibt Stabilität

„Nachhaltige Investitionen in die langfristige Entwicklung sind integraler Teil unserer DNA. Möglich macht das unser einzigartiges Setup als Stiftungsunternehmen, das nicht nur Stabilität und Sicherheit, sondern auch langfristigen Gestaltungsspielraum bedeutet“, unterstreicht Sebastian Wolf, CFO von TGW Logistics. Zwei Drittel des Gewinns bleiben im Unternehmen und werden investiert: in die 4600 Mitarbeiter, die Innovationen von morgen und Infrastruktur. Ein Drittel fließt an die Eigentümerin, die TGW Future Privatstiftung, die mit mindestens 30 Prozent davon die gemeinnützigen Projekte von TGW Future Wings unterstützt. Letztere konzentrieren sich auf die ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Über TGW Logistics:

TGW Logistics ist ein international führender Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Seit mehr als 50 Jahren realisiert der Spezialist weltweit hochautomatisierte Anlagen für Kunden von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Als Systemintegrator übernimmt TGW Logistics dabei Planung, Produktion, Realisierung und Service der komplexen Logistikzentren, von Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung und

Software. TGW Logistics hat Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,07 Mrd. Euro.

Über die TGW Future Privatstiftung:

Die 2004 errichtete TGW Future Privatstiftung ist Alleineigentümerin der TGW Logistics. Im Einklang mit dem Vermächtnis ihres Stifters, Ludwig Szinicz, verfolgt sie drei zentrale Ziele: die nachhaltige Fortführung ihrer Unternehmensbeteiligungen, die Förderung von Menschen inner- und außerhalb der TGW Welt sowie die sorgfältige Verwaltung ihres Vermögens. Die TGW Future Privatstiftung finanziert sich durch eine jährliche Ausschüttung von einem Drittel des operativen Gewinns der TGW Logistics, wovon sie mindestens 30 Prozent in den gemeinnützigen Bereich TGW Future Wings investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden so über vier Mio. Euro für Bildungsinnovationen bereitgestellt. Somit vereint die TGW Future Privatstiftung heute zwei Bereiche unter ihrem Dach: TGW Logistics, das industrielle Unternehmertum und TGW Future Wings, das soziales Unternehmertum.

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