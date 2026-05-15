Unternehmerabend HANDEL am Biohof Achleitner

Beim Unternehmerabend HANDEL Bezirk Eferding, der im Biohof Achleitner in Eferding stattfand, standen die Zukunft des Handels, der Innenstädte und des Stadtmarketings im Mittelpunkt. Nach einer Firmenpräsentation von Geschäftsführer Andreas Achleitner wurden aktuelle Herausforderungen und Chancen des stationären Handels diskutiert – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und den Menschen als zentralen Erfolgsfaktor.

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Im Rahmen mehrerer Vorträge und Statements (Tobias Luger, Armin Hofer, Thomas Peterseil, Hubert Kastinger und Christoph Redl) erhielten die Betriebe wertvolle Impulse, wie sie ihre digitale Sichtbarkeit gezielt erhöhen können und welche Erwartungen Kundinnen und Kunden künftig an den Handel stellen.

Dabei ging es nicht nur um Online-Präsenz und neue Technologien, sondern vor allem darum, digitale Werkzeuge sinnvoll einzusetzen, um echte Mehrwerte zu schaffen.

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Ein weiterer Höhepunkt war eine Zeitreise ins Jahr 2035. Den Unternehmen wurde anschaulich vermittelt, wie sich der Handel in den kommenden Jahren entwickeln wird und wie sich das Kundenverhalten nachhaltig verändern dürfte. Zukunftsbilder zeigten: Automatisierung und Digitalisierung werden weiter zunehmen.

Trotz aller technologischen Entwicklungen wurde eines klar betont: Der Mensch bleibt im Handel unverzichtbar. Persönliche Beziehungen, regionale Verankerung und emotionale Einkaufserlebnisse werden künftig noch wichtiger.

WKO Eferding Obmann Tobias Luger unterstreicht die Bedeutung des bewussten Zusammenspiels von online und offline: „Unsere Aufgabe ist es, den Handel zukunftsfit zu machen, ohne seine Seele zu verlieren. Wer heute auf digitale Sichtbarkeit setzt und gleichzeitig echte Begegnungen schafft, wird auch 2035 erfolgreich sein.“

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„Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss den Menschen unterstützen – sowohl die Kundinnen und Kunden als auch die Betriebe. Der persönliche Kontakt bleibt das Herzstück des Handels“, betont WKO Eferding Leiter Hans Moser.

„Wir freuen uns, dass dieser regionale Unternehmerabend HANDEL so gut angenommen wurde, und werden weitere ähnliche Formate für unsere Kunden, sprich Mitgliedsbetriebe anbieten!“, ergänzen Tobias Luger und Hans Moser.