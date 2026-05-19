Neues Handbuch für regionale Auftragsvergabe

Mit der Novelle des Bundesvergabegesetzes haben Gemeinden und öffentliche Auftraggeber mehr Möglichkeiten, regionale Betriebe bei der Vergabe von Aufträgen zu berücksichtigen. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich unterstützt dabei mit einem aktualisierten Handbuch zur Regionalvergabe, das praxisnahe Orientierung für rechtssichere Ausschreibungen bietet.

„Öffentliche Aufträge sind ein entscheidender Hebel für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen. Wenn Gemeinden verstärkt auf regionale Betriebe setzen, bleibt die Wertschöpfung vor Ort, Arbeitsplätze werden gesichert und die Kaufkraft gestärkt“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Wenn Gemeinden verstärkt auf regionale Betriebe setzen, bleibt die Wertschöpfung vor Ort, Arbeitsplätze werden gesichert und die Kaufkraft gestärkt

Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren besonders von öffentlichen Investitionen. Sie sind tief in den Regionen verwurzelt, schaffen Beschäftigung und übernehmen Verantwortung im gesellschaftlichen Leben – etwa durch ihr Engagement in Vereinen oder bei Einsatzorganisationen.

Regionale Vergaben stärken den Standort

Eine stärkere Berücksichtigung regionaler Anbieter bringt konkrete Vorteile: Investitionen fließen zurück in die Region, Ausbildungs- und Arbeitsplätze werden gesichert und öffentliche Mittel entfalten eine höhere regionale Wirkung. Damit wird die wirtschaftliche Stabilität in den Gemeinden nachhaltig gestärkt.

Praxisnahes Werkzeug für Gemeinden

Um diese Potenziale bestmöglich zu nutzen, hat die WKOÖ ihr bewährtes Handbuch zur Regionalvergabe an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Es enthält konkrete Beispiele und zeigt auf, wie Gemeinden regionale Betriebe rechtssicher in Ausschreibungen einbinden können.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Gemeinden ein einfach anwendbares Werkzeug in die Hand geben, mit dem sie die regionalen Unternehmen gezielt stärken können“, so Hummer. „Das Handbuch bietet dafür eine klare Orientierung und unterstützt bei der praktischen Umsetzung.“

Abschließend richtet Hummer einen klaren Appell an die Verantwortungsträger in den Gemeinden: „Nutzen wir die bestehenden Spielräume konsequent, um die Wirtschaftskraft in unseren Regionen zu stärken.“