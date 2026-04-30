Österreichs Spitzenleistungen in Film und Musik ausgezeichnet

Am 29. April wurde im Rahmen des Crossing Europe Festivals in Linz der Commercial Film & Music Award (CFMA) verliehen – die renommierte Auszeichnung für herausragende Arbeiten aus der österreichischen Wirtschaftsfilm- und Musikbranche. Der von der Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft OÖ 2022 ins Leben gerufene Preis zeichnete in diesem Jahr zum dritten Mal kreative und handwerkliche Spitzenleistungen aus.



„Der CFMA richtet sich an Menschen und Unternehmen aus der Film- und Musikbranche aus ganz Österreich. Er deckt das gesamte Spektrum des österreichischen Wirtschaftsfilms, der Auftragskomposition und Tonproduktion ab“, erklärt Jörg Pfaffenzeller, Vorsitzender der Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft OÖ. Unter dem Motto „Details. Details.“ standen feine Nuancen, präzise Gestaltung und das bewusste Zusammenspiel von Bild, Ton und Idee im Fokus – jene Elemente, die aus guten Arbeiten außergewöhnliche Leistungen machen.



In insgesamt elf Kategorien gingen 31 Auszeichnungen an Produzenten, Produktionsfirmen, Dienstleister und Kreative der Branche. In zehn Kategorien wurden jeweils Gold, Silber und Bronze vergeben - zusätzlich erhielt die beste Produktionsfirma einen Preis. Besonders erfolgreich schnitt Oberösterreich mit zwölf Trophäen ab.



Eingereicht werden konnten Projekte, die zwischen 1. Jänner 2024 und 28. Februar 2026 veröffentlicht wurden. Die Kategorie „Newcomer“ war kostenfrei und explizit für angehende Filmemacher und Studierende reserviert, um Nachwuchstalente zu fördern. Der CFMA bietet nicht nur eine bedeutende Bühne, um die hohe Qualität der Branche sichtbar zu machen, sondern auch einen zentralen Treffpunkt für Austausch und Networking unter den Branchenkollegen. Bei der feierlichen Preisverleihung kamen Kreative, Produzenten, Auftraggeber und Branchenvertreter aus ganz Österreich zusammen, um gemeinsam kreatives Schaffen zu feiern und die Zukunft der Branche zu gestalten.

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