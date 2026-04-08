Wagner Kunststofftechnik öffnet Tore für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf

Gemeinsam mit dem NEBA Betriebsservice OÖ und mit Unterstützung der WKO Gmunden fand adas Format „Inklusion regional“ statt, eine Veranstaltung, die Menschen mit Behinderungen sowie Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf einen besonderen Blick hinter die Kulissen des Kunststoffherstellers ermöglichte. Bei einer Firmenpräsentation und Betriebsführung erhielten die Teilnehmer praxisnahe Einblicke in die Kunststofftechnik, von technischen Industriebauteilen bis zu Containerverschlüssen für die Getränkeindustrie.

Die Wagner Kunststofftechnik GmbH bildet laufend Lehrlinge im Werkzeugbau sowie in der Kunststofftechnik aus. Der Betrieb besteht seit Anfang 1990 und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von technischen Kunststoffteilen und Spritzguss und Formenbau (Werkzeugbau).

„Solche Veranstaltungen zeigen, dass Inklusion in der Wirtschaft nicht nur möglich ist, sondern eine echte Bereicherung darstellt. Wir als WKO Gmunden unterstützen dieses Engagement der Betriebe mit voller Überzeugung“, betont Sigrid Schuster, Leiterin WKO Gmunden. Formate wie „Inklusion regional“ verdeutlichen zudem, dass Unternehmen vom erweiterten Arbeitskräftepotenzial profitieren, während Jugendliche mit Unterstützungsbedarf neue Chancen am Arbeitsmarkt erhalten.

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