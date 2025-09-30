Klemens Steidl als Obmann der WKO Braunau wiedergewählt

Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksstellenausschusses der WKO Braunau wurde KommR Klemens Steidl für die Funktionsperiode bis 2030 als Obmann gewählt. Seit 2010 steht Klemens Steidl an der Spitze der regionalen Wirtschaftsvertretung und setzt seinen klaren Kurs mit neuen Impulsen für die Unternehmen fort.



Klemens Steidl (BOM Business Organisation Management GmbH, Aspach) ist erfolgreich in der IT-Dienstleistungsbranche tätig und war mehrere Jahre JW-Bezirksvorsitzender, bevor er 2010 zum Obmann der WK-Bezirksstelle Braunau gewählt wurde. „Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten braucht es eine starke Stimme für unsere regionale Unternehmen. Unser Ziel: Wir wollen unseren Bezirk als attraktiven Standort weiter stärken, durch bessere Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur, engagierte Interessenvertretung und starke Netzwerke. Wir wollen Lösungen für alle ermöglichen, vom Gründer bis zum etablierten Leitbetrieb. Die WKO Braunau bleibt daher die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Unternehmertum und rund um die regionale Wirtschaftsentwicklung“, betont der alte und neue WK-Obmann Steidl.



Die Arbeit der WKOÖ-Bezirksstelle basiert auf den drei Speerspitzen Interessenvertretung, Service und Bildung. Die Bezirksstelle ist zentrale Anlaufstelle für über 6.800 Unternehmen im Bezirk und erste Anlaufstelle von der Gründungsberatung bis zur Unterstützung bei Betriebsübergaben. Allein im Vorjahr wurden im Bezirks Braunau 355 Unternehmen gegründet. Ergänzt wird das WK-Angebot durch überparteilichen Netzwerke wie „Frau in der Wirtschaft“ und „Junge Wirtschaft“.



Qualifizierung, Digitalisierung und Wachstumsorientierung

„Ein Schwerpunkt in der Bezirksstellenarbeit ist und bleibt die Sicherung von Lehrlingen und Fachkräften. Im Bezirk Braunau zählt man aktuell 376 Lehrbetriebe und 1.458 Lehrlinge und gehört damit zu den führenden Bezirken des Landes. Initiativen wie die OÖ Job Week oder die Lehrlingsmessen, heuer am 10. und 11. Oktober in Braunau und am 14. und 15. November in Mattighofen, bieten Jugendlichen und Betrieben wichtige Plattformen zur Berufsorientierung“, so der WKO-Braunau-Obmann.

© Helminger Der neue WK-Bezirksstellenausschuss Braunau mit Obmann Klemens Steidl (vorne 4. v. l.) und Bezirksstellenleiter Klaus Berer (vorne 3. v. l.)

Engagierte Bezirksstellenausschussmitglieder an Steidls Seite

Unterstützt wird der Bezirksstellenobmann von



Michael Bamberger, Bamberger GmbH, Mattighofen,



Ing. Ferdinand Bernhofer, Bernhofer Gesenkschmiede GmbH, Höhnhart,



Manfred Emersberger, EAV Elektro-Anlagen u. Verteilerbau GmbH, Moosdorf,



Martin Feichtinger, Feichtinger Haustechnik GmbH, Aspach,



Andrea Gabriel, Zollexpress Gabriel Terminlogistik GmbH, Helpfau-Uttendorf,



Mag. Bettina Gupfinger, AMAG service GmbH, Braunau-Ranshofen,



Dir. Josef Knauseder, Raiffeisenbank Region Braunau, Braunau,



Reinhard Kristmann, Transportunternehmer, Palting,



Ing. Manuel Laimer, Möbel Laimer GesmbH, Palting,



LAbg. David Schießl, EPS Elektro-Planung-Schaltanlagenbau GmbH, Burgkirchen und



Alexandra Vierlinger, Malermeisterin, Braunau.



In den Bezirksstellenausschuss kooptiert sind Anton Hargassner, Hargassner Ges mbH, Weng i.I., sowie der Bezirks-vorsitzende der Jungen Wirtschaft, Ing. Michael Benninger, PROMOTECH Kunststoff- und Metallverarbeitungsges.m.b.H., Schalchen.

