„Westbalkan-Kontingent“ für Saisonarbeitskräfte findet in Oberösterreich großen Anklang

In den heimischen Tourismusbetrieben laufen die Vorbereitungen auf die kommende Sommersaison auf Hochtouren. Unterstützt werden sie heuer von Saisonarbeitskräften aus dem Westbalkan, die über ein zusätzliches Kontingent nach Oberösterreich geholt werden konnten.



„Mit Stichtag Mai 2026 haben wir in Oberösterreich die 109 Plätze aus dem Westbalkan-Kontingent ausgeschöpft. Aus dem regulären Saisonarbeits-Kontingent stehen noch Plätze zur Verfügung. Das schafft Planungssicherheit für unsere Betriebe für die kommende Hochsaison“, zeigt sich Gerold Royda, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer OÖ, erfreut.



„Dass wir in Oberösterreich bereits Anfang Mai das Westbalkan-Kontingent ausgeschöpft haben, zeigt eindeutig, dass wir mit dieser langjährigen Forderung ins Schwarze getroffen haben“, bestätigt WKOÖ-Präsidentin Hummer.



Die Bundesregierung hatte im Herbst 2025 nicht nur die Saisonkontingente österreichweit von 4.985 auf 5.500 Saisonarbeitsplätze erhöht. Darüber hinaus sorgte die Einführung des von der WKOÖ lange geforderten „Westbalkan-Kontingents“ mit 2.500 zusätzlichen Saisonarbeitsplätzen für massive Erleichterung. Seit 1. November 2025 wurden Anträge für Saisonarbeitskräfte aus den EU-Beitrittsländern des Westbalkans (Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina) aus dem Westbalkan-Kontingent bedient.



Rot-Weiß-Rot-Karten: Gastro-, Gesundheits- und Technikberufe gefragt

Auch die Anzahl der Rot-Weiß-Rot-Karten, die seit Beginn des Jahres 2026 bis Ende April in Oberösterreich ausgestellt wurden, ist mit rund 500 Karten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zu den gefragtesten Berufen zählen Koch und Küchengehilfen, gefolgt von Gesundheitsberufen, Techniker und Mechaniker.



Info-Plattform für Arbeiten, Leben und Bildung in OÖ

Mit der App Come2Austria setzt die WKOÖ gemeinsam mit dem Standortpartner Business Upper Austria auf eine maßgeschneiderte Informationsplattform rund um die Themen Arbeiten, Leben und Bildung in Österreich.



