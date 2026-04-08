Lösungen in der Fördertechnik

„Die Wildfellner GmbH in Buchkirchen steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision und Innovationskraft im Bereich der Fördertechnik. Als verlässlicher Partner für Industrie, Gewerbe und Privatpersonen entwickeln und produzieren wir robuste, effiziente und maßgeschneiderte Lösungen mit besonderer Kompetenz in der Spiralfördertechnik“, sagt Herta Wildfellner, Geschäftsführerin des Familienunternehmens.

Zu finden sind die Förderspiralen von Wildfellner in der Abfall- und Recyclingwirtschaft ebenso wie im Wein- und Obstbau, in der Pharmaindustrie und in Mühlen. Die Fördertechnik kommt zum Einsatz, wenn es zum Beispiel Schlamm, Schrott, Frässpäne, Holz-, Glas- und Papierabfälle, Salz, Split, Tiereinstreu sowie Lebensmittel oder Futtermittel und Pellets zu fördern gilt. Egal, ob Staub Förderer, Hackschnitzel Förderer, Elektroschrott Förderer, Granulat Förderer, Weintrester Förderer oder Dosier Förderer, die Wildfellner Spirale hat viele Namen.

Maßgeschneiderte Lösungen.

Ob unterschiedliches Fördergut, Materialzusammensetzung, Schüttgewicht oder Aufstellungsbedingungen, unsere achsenlosen Spiralfördersysteme passen sich perfekt an die Anforderungen an. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Herausforderung. Unsere Spiralförderanlagen arbeiten mit deutlich geringerem kW-Verbrauch als herkömmliche Gebläsesysteme und sparen so spürbar Energie. Das Fördergut wird sanft und zuverlässig transportiert, ohne unnötige Belastung. Sie führen Materialien effizient zurück in den Produktionsprozess und unterstützen so einen ressourcenschonenden Kreislauf und dank der mittelwellenlosen Konstruktion benötigen unsere Spiralen kleinere Rohrdurchmesser und weniger Bauraum“, so Wildfellner.

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