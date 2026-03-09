Wirtschaftsmedaille für Claus Christenberger, Geschäftsführer der C & G Energie-Technik GmbH in Fraham

Anlässlich eines Betriebsbesuches zum 30-jährigen Firmenjubiläum wurde die hohe Auszeichnung von WKO Eferding Obmann Tobias Luger (im Bild r.) in Begleitung von WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer (2. v. l.) und WKO Eferding Leiter Hans Moser (l.) an Claus Christenberger, überreicht!

Seit Mai 2023 führt Claus Christenberger die Firma C & G Energie-Technik GmbH in Fraham. Gegründet wurde der florierende Handwerksbetrieb vor knapp 30 Jahren durch Reinhard Christenberger als Ein-Personen-Unternehmen, aktuell beschäftigt das Unternehmen 23 Fachkräfte, davon 3 Lehrlinge. Auf die Lehrlingsausbildung hat die Firma seit Beginn gesetzt und dadurch viele Fachkräfte im eigenen Betrieb ausgebildet. Eine große Stärke des Unternehmens. Geschäftsführer Claus Christenberger gab einen interessanten Einblick in die Firmenstruktur und Firmenphilosophie. „Eine große Stärke ist die große Kompetenz aller Mitarbeiter, daher können sowohl regionale als auch internationale Aufträge zur großen Zufriedenheit der Auftraggeber abgewickelt werden. Wir kooperieren dabei sehr gerne mit anderen Handwerks- und Industriebetrieben!“, ist Claus Christenberger sichtlich stolz auf die Unternehmensentwicklung.

Wir als regionale Wirtschaftsvertretung sind sehr stolz auf unsere familiengeführten Unternehmen, denn sie haben ihr Herz in der Region und sind im Wesentlichen verantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung unsere Region!“ sind sich Michael Pecherstorer, Tobias Luger und Hans Moser einig.