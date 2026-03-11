Wirtschaft legte um 0,6 Prozent zu

Damit wurden die Prognosen der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS von jeweils 0,5 Prozent klar übertroffen. Für heuer rechnet das Wifo weiterhin mit einem BIP-Plus von 1,2 Prozent.

Der Dienstleistungsbereich trug laut den vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria mit einem Plus von 1,0 Prozent wesentlich zur Konjunkturerholung bei, wobei hier vor allem in der öffentlichen Verwaltung sowie dem Bildungs- und Gesundheitswesen mit einem Plus von 2,8 Prozent ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war. Handel, Verkehr und Beherbergungswesen kamen zusammen dagegen nur auf ein Plus von 0,1 Prozent. Unternehmerische Dienstleistungen sanken sogar um 1,2 Prozent. Vor allem aufgrund des Rückgangs im Bauwesen (– 2,9 Prozent) gab es im produzierenden Bereich ein Minus von 1,2 Prozent.

Konsum trieb Konjunktur

Anders der Konsum, der ein reales Wachstum von 1 Prozent verzeichnete, wobei der private Konsum um 0,5 Prozent stieg. Auch bei der Investitionstätigkeit zeigte sich mit +1,4 Prozent eine positive Tendenz. Der Außenhandel wirkte dagegen dämpfend. Während die Exporte real um 0,3 Prozent zulegten, stiegen die Importe um 1,7 Prozent.