Digital.Plus: Land OÖ und WKOÖ wichtige Impulsgeber für digitale Transformation

Die rasante Entwicklung der KI-Technologien und der Automatisierung bietet große Chancen für die Wirtschaft. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es enorm schnelle und große technologische Entwicklungssprünge im Bereich der digitalen Transformation gibt.



„Nur digital fitte Unternehmen sind erfolgreiche Unternehmen und können sich am Markt durchsetzen. Mit dem Programm ,Digital.Plus‘ unterstützen wir insbesondere kleine und mittlere Unternehmen beim Erwerb der notwendigen Kompetenzen. Neben dem Dauerthema Cyber-Security ist Künstliche Intelligenz (KI) im unternehmerischen Alltag mittlerweile allgegenwärtig. Gerade für Oberösterreich als führendes Wirtschafts- und Industriebundesland ist KI eine zentrale Schlüsseltechnologie“, unterstreicht Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Nur digital fitte Unternehmen sind erfolgreiche Unternehmen und können sich am Markt durchsetzen.

Prognosen gehen davon aus, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gesamtwirtschaftlich ein Plus von drei Prozent des BIP bis 2035 bringen könnte. „Genau hier wollen wir die Betriebe unterstützen, denn die Welt von heute wird nicht die Welt von morgen sein“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Heimische Betriebe stehen im internationalen Konkurrenzkampf vor großen Herausforderungen. Effizienzsteigerung und Kostenersparnis sind gerade in der aktuellen Situation unabdingbar. Digitale Lösungen, Künstliche Intelligenz und innovative Technologien ermöglichen, Geschäftsprozesse zu analysieren, zu optimieren und kürzere Bearbeitungszeiten zu erzielen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. „Das Förderprogramm ‚Digital.Plus‘ setzt genau hier an und begleitet Betriebe bei ihren Investitionen in den digitalen Fortschritt“, so Hummer.

Die Welt von heute wird nicht die Welt von morgen sein. Das Förderprogramm ‚Digital.Plus‘ begleitet Betriebe bei ihren Investitionen in den digitalen Fortschritt.

Drei Millionen Euro nehmen Land OÖ und WKOÖ im Rahmen des Förderprogramms 2026 in die Hand, um Digitalisierungs- und Automatisierungsvorhaben oberösterreichischer Unternehmen mitzufinanzieren. Dass heimische Klein- und Mittelbetriebe intensiv an ihrer digitalen Transformation arbeiten, zeigen allein die Zahlen vom letzten Jahr. 852 Betriebe wurden mit „Digital.Plus“ 2025 unterstützt. Mit einem Zuschuss von sechs Millionen Euro durch Land OÖ und WKOÖ konnten Investitionen in der Höhe von knapp 17 Millionen Euro bei den beteiligten Unternehmen realisiert werden.



Informationen zum Programm „Digital.Plus“ 2026

Mit „Digital.Plus“ werden 35 Prozent der Projektkosten zu jeweils gleichen Teilen von Land OÖ und WKOÖ übernommen. Gefördert werden umfassende Digitalisierungsvorhaben in den Bereichen Automatisierung, Datenmanagement, Künstliche Intelligenz oder IT-Security. Der Fokus liegt dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Betriebe können so bis max. 7.000 Euro als Zuschuss zu den Gesamtkosten erhalten. Die förderbaren Investitionskosten eines Unternehmens müssen bei mindestens 12.000 Euro liegen. KMU mit Sitz in OÖ können ab 1. Juni bis 2. November 2026 Anträge unter www.digital-plus.at einbringen.

