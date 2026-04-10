Acht Oberösterreicher gehen bei Berufs-WM in Shanghai auf Medaillenjagd

48 Teilnehmende entsendet Österreich zu den 48. WorldSkills nach China – vom Anlagenelektriker bis zum Zimmerer kämpfen ausgebildete Fachkräfte auf der beruflichen Weltbühne um Edelmetall. Acht davon kommen in diesem Jahr aus Oberösterreich. Sie treffen vom 22. bis 27. September in der Millionenmetropole Shanghai auf rund 1.400 Teilnehmer aus aller Welt.



„WorldSkills ist die ultimative Bühne für berufliche Exzellenz. Wer hier besteht, hat bewiesen, dass er international ganz vorne mitspielen kann. Unsere jungen Fachkräfte aus Oberösterreich bringen genau diese Qualität mit – und sie haben mit Top-Arbeitgebern das Umfeld, das solche Leistungen möglich macht“, sagt Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich.



Oberösterreich zählt im innerösterreichischen Vergleich zu den erfolgreichsten Bundesländern bei WorldSkills. In 33 Teilnahmen holten die heimischen Fachkräfte 20 Gold-, 15 Silber- und 18 Bronzemedaillen. Bei der letzten WM in Lyon gab es eine Goldmedaille sowie vier „Medallions for Excellence“.



Die oberösterreichischen Teilnehmenden



Fabian Spitzer , Altheim, CNC-Drehen, Faschang Werkzeugbau GmbH (Weng im Innkreis)

, Altheim, CNC-Drehen, Faschang Werkzeugbau GmbH (Weng im Innkreis) Andreas Landl , Wartberg an der Krems, Fliesenleger, Schnellnberger GmbH (Wartberg an der Krems)

, Wartberg an der Krems, Fliesenleger, Schnellnberger GmbH (Wartberg an der Krems) Marcel Ortner , Lasberg, Gartengestaltung, Hablesreiter Gartengestaltung GmbH (Waldburg) und

Simon Weiß , Sandl, Gartengestaltung, Lagerhaus Freistadt (Freistadt)

, Lasberg, Gartengestaltung, Hablesreiter Gartengestaltung GmbH (Waldburg) und , Sandl, Gartengestaltung, Lagerhaus Freistadt (Freistadt) Jonas Danninger , Herzogsdorf, Kälte- und Klimatechnik, Hauser Kältetechnik GmbH (Linz)

, Herzogsdorf, Kälte- und Klimatechnik, Hauser Kältetechnik GmbH (Linz) Hannes Sortsch , Oberneukirchen, Koch, Restaurant Lukas Kapeller (Steyr)

, Oberneukirchen, Koch, Restaurant Lukas Kapeller (Steyr) Sarah Schöftner , Vorderweißenbach, Restaurant-Service, Hotel Guglwald (Vorderweißenbach)

, Vorderweißenbach, Restaurant-Service, Hotel Guglwald (Vorderweißenbach) Luca Reitböck, Taufkirchen an der Pram, Zimmerer, Hauer Zimmerei GmbH (Enzenkirchen)