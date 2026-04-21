Marcel Kreische ist bester Zimmererlehrling des Landes

Über den ersten Platz beim heurigen Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer darf sich Marcel Kreische aus Eitzing, der sein Handwerk bei der Firma Hörmanseder GmbH in Haag am Hausruck erlernt, freuen. Die Silbermedaille sicherte sich Andre Fischereder aus Eberstalzell vom Lehrbetrieb Holzbau Bammer GmbH in Scharnstein. Peter Gabriel aus Bad Leonfelden holte sich den dritten Stockerlplatz. Er lernt bei der Fa. Kapl Bau GmbH, ebenfalls in Bad Leonfelden.

© Simlinger Von links: Landeslehrlingswart Martin Rübig, Andre Fischereder (2. Platz), Marcel Kreische (1. Platz), Peter Gabriel (3. Platz), Landesinnungsmeister Josef Frauscher

Insgesamt 16 Zimmererlehrlinge stellten sich beim 50. Landeslehrlingswettbewerb den anspruchsvollen Aufgaben. Gefordert war das Austragen und Abbinden eines Pultdaches mit 2 schrägen Ortgangsparren und 2 schrägen Schiftern.



Besonderes Highlight beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb: Der Sieger der AustrianSkills 2025 Luca Reitböck, beschäftigt bei der Fa. Hauer Zimmerei GmbH in Enzenkirchen, absolvierte im Rahmen des Wettbewerbs eine viertägige Trainingseinheit für die WorldSkills 2026, die im September in Shanghai ausgetragen werden. Finalisiert wurde das Trainingsprojekt zeitgleich mit den Teilnehmern des Landeslehrlingswettbewerbs. So erhielten die Teilnehmenden die Gelegenheit, dem amtierenden Staatsmeister bei seiner Vorbereitung über die Schulter zu blicken.

© Simlinger Luca Reitböck, World-Skills-Teilnehmer 2026 aus OÖ zeigte sein Können bei einem Trainingsprojekt.

Landesinnungsmeister Josef Frauscher und Landeslehrlingswart Martin Rübig sind stolz auf die Leistungen ihrer Nachwuchsfachkräfte: „Wir gratulieren sehr herzlich allen Teilnehmern, die mit viel Eifer und Begeisterung ihrem Handwerk nachgehen und ihr Können beim Landeslehrlingswettbewerb eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, und wünschen ihnen alles Gute für ihre weitere Laufbahn und Luca Reitböck viel Erfolg für die WorldSkills 2026.“

