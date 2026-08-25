WKS-Podcast: Mit KI-Agenten zusammenarbeiten – aber wie?

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

„KI ist kein Bruch – KI ist ein Upgrade für die Zukunft.“ Für Stefan Suhrer liegt darin eine große Chance für Unternehmen. Künstliche Intelligenz ist längst im Arbeitsalltag angekommen. Mit KI-Agenten geht die Entwicklung nun einen Schritt weiter: Sie können Aufgaben selbstständig planen, mehrere Arbeitsschritte miteinander verknüpfen und Prozesse eigenständig ausführen.

Im aktuellen Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg spricht der KI-Experte darüber, wie Unternehmen KI-Agenten sinnvoll einsetzen können, welche Aufgaben sich dafür eignen und warum der Mensch trotz zunehmender Automatisierung unverzichtbar bleibt.

Wo KI-Agenten zum Einsatz kommen

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Recherche- und Datenanalyse-Agenten können Informationen zusammentragen und auswerten, KI-Agenten unterstützen im Kundenservice und Vertrieb oder übernehmen Aufgaben innerhalb von Workflows. Auch Browser-Agenten, die selbstständig im Internet agieren, eröffnen neue Möglichkeiten.

Entscheidend ist laut Suhrer jedoch nicht, möglichst viele Aufgaben an KI zu übertragen. Unternehmen sollten zunächst prüfen, wo KI-Agenten tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Dafür müssen bestehende Prozesse teilweise neu gedacht und Arbeitsabläufe auf den Einsatz von KI vorbereitet werden.

Neue Zusammenarbeit von Mensch und KI

Stefan Suhrer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz und begleitet Unternehmen bei der praktischen Umsetzung. Im Podcast spricht er darüber, welche Veränderungen KI-Agenten für Unternehmen mit sich bringen und welche Rolle Führungskräfte, neue Kompetenzen und eine klare Aufgabenverteilung zwischen Mensch und KI spielen.

Denn KI-Agenten können Arbeitsschritte eigenständig ausführen – die Verantwortung bleibt jedoch beim Menschen. Gerade bei komplexen Entscheidungen, sensiblen Daten und geschäftskritischen Prozessen braucht es klare Regeln und Kontrollmechanismen.

Sicherheit und rechtliche Fragen

Mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Anforderungen an Datenschutz, IT-Sicherheit und rechtliche Rahmenbedingungen. Was ist zu beachten, wenn ein Browser-Agent eigenständig im Internet handelt? Welche Risiken entstehen, wenn KI-Systeme auf Unternehmensdaten und Dateien zugreifen? Und welche Vorgaben ergeben sich aus dem EU AI Act?

Für Unternehmen bedeutet der Einsatz von KI-Agenten daher mehr als eine technische Umstellung. Es geht auch darum, Prozesse, Verantwortlichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen weiterzuentwickeln.

KI als Upgrade für Unternehmen

Die Podcastfolge zeigt, wie Unternehmen in Salzburg und darüber hinaus die Chancen von KI-Agenten nutzen können, ohne Sicherheit und Kontrolle aus der Hand zu geben. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Form der Zusammenarbeit: KI übernimmt bestimmte Aufgaben – der Mensch gibt Richtung, kontrolliert und trifft Entscheidungen.

Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, kann Stefan Suhrer beim UBIT Experts Day am 30. September 2026 in Salzburg erleben. Sein Vortrag trägt den Titel „KI-Agenten – die Mitarbeitenden der Zukunft!?“





Der Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg ist auf Spotify, Apple Podcasts und der Website der Wirtschaftskammer Salzburg verfügbar.





© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt“ werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.