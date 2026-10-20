WKS-Podcast: Wird KI im Tourismus künftig den Gastgeber ersetzen?

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Wie viel künstliche Intelligenz steckt schon heute im Hotelalltag – und wo bleibt der Mensch unverzichtbar? Christoph Innerhofer, Hotelier des Smaragdhotels Tauernblick in Bramberg und Absolvent der Tourismusschule Bramberg, spricht im aktuellen WKS-Podcast „Wirtschaft kompakt“ über die Zukunft des Tourismus, seine Erfahrungen mit KI und darüber, wie sich das Berufsbild im Tourismus verändert.

Dabei räumt er auch mit so manchem Klischee über die Arbeit im Hotel auf. Für Innerhofer ist klar: Gastgeber zu sein bedeutet Abwechslung, Kreativität und vor allem, Menschen eine Freude zu machen. Und das funktioniert nur mit einem starken Team: „Unsere Mitarbeiter sind unsere Smaragde."

Wie KI den Tourismus verändern wird, warum der persönliche Kontakt auch künftig zählt und was den Beruf des Hoteliers für Christoph Innerhofer so besonders macht – jetzt im WKS-Podcast „Wirtschaft kompakt“.

Das gesamte Interview gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Website der Wirtschaftskammer Salzburg.





© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt" werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.