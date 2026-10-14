WKS-Podcast: Martin Klässner: Vom Startup zum 250-Millionen-Exit

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Vom Startup zum europäischen Marktführer



Eine Geschäftsidee entwickeln, ein Unternehmen aufbauen und schließlich für 250 Millionen Euro verkaufen: Martin Klässner hat diese unternehmerischen Phasen selbst durchlebt. Mit has·to·be entwickelte er ein Startup zum europäischen Marktführer für E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur. 2021 wurde das Unternehmen an ChargePoint verkauft – einer der größten Startup-Exits Österreichs.

Doch mit dem Verkauf war Klässners unternehmerischer Weg nicht zu Ende. Heute begleitet er mit GrowthSquare und dem Konzept „Art of Acceleration“ Unternehmen bei Strategie, Führung und Wachstum. Mit Capendio gibt er seine Erfahrungen zudem an Unternehmerinnen und Unternehmer weiter.

Wachstum braucht Führung und klare Strukturen

Im Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg spricht Klässner über die Herausforderungen, die Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bewältigen müssen. Es geht um den Mut, eine Idee in ein Geschäftsmodell zu verwandeln, um Scheitern und Neuanfang und um die Frage, wie sich ein Unternehmen verändert, wenn aus einem Startup eine Organisation mit 180 Mitarbeitenden wird.

Mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen an die Führung. Wie entstehen Strukturen, in denen Mitarbeitende eigenständig Entscheidungen treffen können? Und wie gelingt es, Verantwortung abzugeben, ohne die strategische Ausrichtung aus den Augen zu verlieren?



Warum Radstadt als Unternehmensstandort?

Auch die Wahl des Unternehmensstandorts ist Thema des Gesprächs. Klässner erklärt, warum er sich bewusst für Radstadt entschieden hat. Darüber hinaus geht es um Fachkräftemangel, veränderte Arbeitswelten und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Unternehmen und Führungskräfte.

Der Podcast zeigt, warum nachhaltiges Wachstum mehr erfordert als eine gute Geschäftsidee: Entscheidend sind klare Strategien, eine passende Führungskultur und die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einzustellen.

Jetzt reinhören: Im Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg erzählt Martin Klässner, was Unternehmerinnen und Unternehmer aus seinen Erfahrungen mit Gründen, Wachsen und Loslassen mitnehmen können.







© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt“ werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.