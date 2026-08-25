WKS-Podcast: Warum Recruiting auch Marketing ist

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Fachkräfte zu gewinnen, bedeutet heute weit mehr, als eine offene Stelle auszuschreiben. Unternehmen müssen sichtbar sein, Vertrauen schaffen und ihre Werte vermitteln. Recruiting wird damit zunehmend zur Marketingaufgabe.

Eine Expertin, die diese Entwicklung früh erkannt hat, ist Andrea Starzer. Die Gründerin von JOBshui® und Geschäftsführerin von PromoMasters Online Marketing verbindet seit vielen Jahren Personalmanagement, Employer Branding, Online-Marketing und Digitalisierung. Im Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg spricht sie darüber, warum klassische Wege der Personalsuche immer weniger funktionieren und welche Strategien Unternehmen heute brauchen.

Fachkräfte gezielt erreichen

Der Arbeitsmarkt hat sich grundlegend verändert. Viele qualifizierte Fachkräfte suchen nicht aktiv nach einem neuen Job. Unternehmen müssen deshalb potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt ansprechen und ihnen zeigen, warum sich ein Wechsel lohnt.

Eine authentische Arbeitgebermarke, eine starke Online-Präsenz und glaubwürdig vermittelte Unternehmenswerte werden damit zu wichtigen Erfolgsfaktoren im Recruiting. Gerade für Unternehmen in Salzburg und anderen Regionen, die im Wettbewerb um Fachkräfte stehen, gewinnt die eigene Sichtbarkeit an Bedeutung.

Employer Branding wird zum Erfolgsfaktor

Wie können Unternehmen ihre Arbeitgebermarke aufbauen und sichtbar machen? Und wie lassen sich unterschiedliche Erwartungen verschiedener Generationen berücksichtigen?

Andrea Starzer gibt im Podcast Einblicke in neue Wege der Personalgewinnung und des Employer Brandings. Sie spricht darüber, warum Netzwerke im Recruiting wichtiger werden und weshalb Unternehmen ihre Kommunikation stärker darauf ausrichten müssen, potenzielle Bewerberinnen und Bewerber dort zu erreichen, wo sie sich informieren und austauschen.

Dabei spielt auch die künstliche Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle. KI kann Unternehmen bei der Personalsuche unterstützen, etwa bei der Analyse von Daten oder der Erstellung von Inhalten. Die persönliche Ansprache und eine glaubwürdige Arbeitgebermarke bleiben jedoch entscheidend.

Recruiting braucht Sichtbarkeit

Für Unternehmen bedeutet modernes Recruiting daher: Wer gute Fachkräfte gewinnen will, muss selbst sichtbar werden. Personalgewinnung, Marketing und Kommunikation wachsen zunehmend zusammen.

Die aktuelle Folge von „Wirtschaft kompakt“, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg, zeigt, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, ihre Arbeitgebermarke zu stärken, Fachkräfte gezielter zu erreichen und Recruiting neu zu denken.

Eine Folge über Recruiting, Employer Branding und Online-Marketing – und darüber, wie Unternehmen auch künftig die richtigen Menschen erreichen können.

Der Podcast „Wirtschaft kompakt“ der Wirtschaftskammer Salzburg ist auf Spotify, Apple Podcasts sowie auf der Website der Wirtschaftskammer Salzburg nachzuhören.





© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt“ werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.