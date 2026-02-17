Arbeitsmarkt, Fachkräfte & Bildung

Entsprechend der langjährigen Forderung der WKO, die Nachhaltigkeit des Pensionssystems zu verbessern, wurden von der Bundesregierung nun erste Schritte gesetzt:

Einführung einer Teilpension für Versicherte, die die Voraussetzungen für eine Art der Alterspension erfüllen

Verschärfung der Antrittsvoraussetzungen zur Korridorpension durch Erhöhung des Antrittsalters und der erforderlichen Versicherungsmonate

Schaffung eines Nachhaltigkeitsmechanismus bei Überschreitung des Pensionskostenpfades

Allerdings sind diese Schritte unzureichend, weitere müssen folgen.

