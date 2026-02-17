Bürokratieabbau

Mit der im Trilog beschlossenen Omnibus-I-Richtlinie werden die Lieferketten-Richtlinie (CSDDD) und die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) für Unternehmen vereinfacht. Im Sinne der Wirtschaft konnte erreicht werden, dass beides nunmehr auf Betriebe beschränkt wurde, die personell und finanziell die nötigen Ressourcen haben, um derart komplexe Vorgaben umzusetzen. Der CSRD unterstehen in Österreich nur mehr 117 Unternehmen und der CSDDD überhaupt nur mehr 15 Unternehmen, womit die Wirtschaft massiv entlastet wurde.