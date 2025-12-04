400 Jugendliche und 17 Firmen bei Wiens Tag der Industrielehre 2025

„Eine starke Industrie sicher den Wohlstand im Land. Dafür braucht sie hervorragend ausgebildete Mitarbeiter“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Spartenobmann Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. „Daher freute es mich zu sehen, mit wie viel Engagement namhafte Wiener Industrieunternehmen sowie Hunderte Schüler am Tag der Industrielehre teilnehmen.“

Ich bin mir sicher, dass wir heute viele neue Lehrlinge für unsere Industriebetriebe gefunden haben.

News Eine starke Industrie baut auf starken Mitarbeiter Weiterlesen

Bei ihnen konnten die 400 Jugendlichen der 8. und 9. Schulstufe selbst Hand anlegen und probieren, welche Tätigkeiten sie bei den verschiedenen Unternehmen erwartet. So wurde unter anderem Kunststoff geschweißt, Metall beschichtet oder mit einem ferngesteuerten Bagger gefahren. Elektrik, Elektronik und Chemie waren weitere Felder, an denen sich die Jugendlichen versuchen konnten. „Ich möchte den 17 Betrieben danken, dass sie mit großem Engagement dazu beigetragen haben, die Begeisterung bei den Jugendlichen für einen Beruf in der Industrie zu entfachen“, sagt Ehrlich-Adám. „Ich bin mir sicher, dass wir heute viele neue Lehrlinge für unsere Industriebetriebe gefunden haben.“

Tipps für die perfekte Bewerbung

Ein Highlight waren auch die Experimente von „Chemie on Tour“, bei denen Absolventen der Technischen Universität Wien mit Feuer, Rauch und zahlreichen faszinierenden Tricks die Schüler nicht nur beeindruckten, sondern auch zum Mitmachen einluden.

Das BiWi, das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, gab am Tag der Industrielehre Tipps für die perfekte Bewerbung, damit einer erfolgreichen Lehre nichts mehr im Weg steht.

Hinweis Online-Plattform für Industrielehre

Das BiWi, das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, gab am Tag der Industrielehre Tipps für die perfekte Bewerbung, damit einer erfolgreichen Lehre nichts mehr im Weg steht. Auf Das BiWi, das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, gab am Tag der Industrielehre Tipps für die perfekte Bewerbung, damit einer erfolgreichen Lehre nichts mehr im Weg steht. Auf www.erfolgslehre.at finden Interessierte alle Informationen rund um das Thema Industrielehre. Dazu gehört auch eine Liste der Ausbildungsbetriebe und welche Berufe es zu erlernen gibt.