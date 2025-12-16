74 Millionen Euro Umsatz: Gutscheine bleiben das beliebteste Weihnachtsgeschenk der Wienerinnen und Wiener

Gutscheine zählen auch heuer wieder zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Wienerinnen und Wiener. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien verschenken 495.000 Personen Gutscheine im Gesamtwert von rund 74 Millionen Euro. Der durchschnittliche Wert eines Gutscheins liegt bei rund 150 Euro und damit rund 25 Prozent über dem Vorjahr. Damit bestätigt sich ein klarer Trend im Weihnachtskaufverhalten.

Gutscheine sind ein schöner Weg zu schenken und dabei die Wiener Unternehmen zu unterstützen

Gutscheine gelten als sichere Wahl, da sie individuellen Vorlieben entsprechen und gleichzeitig ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die lokale Wirtschaft sind.

Ein zusätzlicher Effekt entsteht beim Einlösen der Gutscheine. Kundinnen und Kunden kaufen dabei häufig weitere Produkte oder Dienstleistungen, was die Umsätze der Betriebe erhöht. Jeder in Wien gekaufte Gutschein stärkt damit Liquidität, Vielfalt und Wertschöpfung im Wiener Handel.

Flexibles Geschenk trifft den Zeitgeist

Rund 33 Prozent der Wiener Bevölkerung legen heuer Gutscheine unter den Weihnachtsbaum. Besonders geschätzt wird die Flexibilität, da Beschenkte selbst entscheiden können, wann, wo und wofür sie ihren Gutschein einlösen. Ob stationärer Handel, Dienstleistungen, Wellness oder Reisen – Gutscheine decken ein breites Spektrum ab.

Bei Gutscheinen für Waren entfallen 42 Prozent auf Bekleidung und Textilien sowie 27 Prozent auf Kosmetika und Parfümerie. Bei Dienstleistungen liegen Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche mit 64 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Unterhaltung wie Oper, Kino oder Theater mit 53 Prozent sowie Restaurantgutscheinen mit 43 Prozent.

Gutscheine werden immer später eingelöst

Auch das Einlöseverhalten verändert sich. Nur 12 Prozent der Gutscheine werden noch vor Jahresende genutzt. 35 Prozent lösen ihre Gutscheine in den Wochen danach ein, 14 Prozent bis Ende März, während 38 Prozent erst im weiteren Jahresverlauf zum Einsatz kommen. Das zeigt, dass Gutscheine gezielt und ohne Zeitdruck verwendet werden.

Quelle: Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2025)