Allerheiligen 2026: „Licht der Erinnerung“ im Belvedere Wien

Rund um Allerheiligen und Allerseelen wird der Garten beim Löwenzwinger-Pavillon des Belvederes zu einem Ort des Erinnerns. Vom 31. Oktober bis 2. November 2026 können Besucherinnen und Besucher bei „Licht der Erinnerung“ eine Kerze entzünden und auf einer Karte eine persönliche Botschaft für einen geliebten Menschen hinterlassen.

Veranstaltet wird die Initiative von der Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Wien, gemeinsam mit dem Blumenbüro Österreich, der HBLFA Schönbrunn für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten und der Berufsschule für Gartenbau und Floristik in Kagran.

„Blumen und Kerzen geben Gefühlen eine Form, für die oft die Worte fehlen. Mit ‚Licht der Erinnerung‘ wollen wir einen Ort schaffen, an dem man innehalten kann, und zeigen, wie viel Handwerk und Einfühlungsvermögen in der Trauerfloristik steckt“, sagt Thomas Hirschbeck, Landesinnungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen.

Trauerfloristik als Handwerk

Im Pavillon zeigt eine Ausstellung Kränze, Gestecke und florale Arrangements von Schülerinnen und Schülern der Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Friedhofsgärtnerinnen und Friedhofsgärtner geben Einblicke in ihre Arbeit, und Fachleute informieren rund um Trauer und Abschied. Dazu gibt es Beiträge von Trauerrednerinnen und Trauerrednern.

Am 1. November können Besucherinnen und Besucher um 11 und um 15 Uhr bei zwei Live-Floristik-Terminen zusehen, wie Trauerfloristik entsteht. Die Eröffnung am 31. Oktober begleitet das Ensemble „Festklang“ mit Musikerinnen und Musikern der Wiener Volksoper und Staatsoper.

Öffnungszeiten

Samstag, 31. Oktober: 14 bis 17 Uhr (Eröffnung um 14 Uhr)

14 bis 17 Uhr (Eröffnung um 14 Uhr) Sonntag, 1. November: 10 bis 17 Uhr (Live-Floristik um 11 und 15 Uhr)

10 bis 17 Uhr (Live-Floristik um 11 und 15 Uhr) Montag, 2. November: 9 bis 13 Uhr

Ort: Löwenzwinger-Pavillon, Schlossgarten Belvedere, 1030 Wien

Der Eintritt ist frei.