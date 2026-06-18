Ausgezeichnete Leistungen: Wiener Industrie ehrt ihre besten Lehrlinge

Die Prämierungsfeier der Sparte Industrie stand ganz im Zeichen von Leistung, Engagement und Zukunftschancen. Spartenobmann Stefan Ehrlich-Adám gratulierte den Absolventinnen und Absolventen herzlich und betonte in seiner Ansprache, dass ein Lehrabschluss mit Auszeichnung „alles andere als selbstverständlich“ sei. Wer diesen Weg erfolgreich gehe, zeige Einsatz, Durchhaltevermögen und Begeisterung für den eigenen Beruf – also genau jene Qualitäten, die in der Wiener Industrie besonders gefragt seien.

Eine starke Industrie braucht starke Menschen.

Ehrlich-Adám unterstrich außerdem die Bedeutung einer fundierten Lehrausbildung für den Wirtschaftsstandort Wien. „Eine starke Industrie braucht starke Menschen“, sagte er und verwies darauf, dass viele Führungskräfte in Industriebetrieben selbst mit einer Lehre begonnen hätten. Die ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen seien damit Teil einer Erfolgsgeschichte, die weit über den einzelnen Betrieb hinausreiche.

Perspektiven eröffnen



Neben den Jugendlichen selbst würdigte der Spartenobmann auch die Leistungen der Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen und Eltern. Ausbildungsunternehmen würden nicht nur fachliches Wissen vermitteln, sondern junge Menschen auch persönlich begleiten und ihnen Perspektiven eröffnen. Ebenso unverzichtbar seien engagierte Lehrerinnen und Lehrer sowie das familiäre Umfeld, das den Weg bis zum erfolgreichen Abschluss unterstütze.

Attraktivität der Industrieberufe näherbringen



Besonders stark vertreten waren heuer die Lehrberufe Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik-Energietechnik sowie Mechatronik-Automatisierungstechnik. Diese Bandbreite zeigt, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Wiener Industrielehre aufgestellt ist. Mit der Feier setzte die Sparte Industrie erneut ein sichtbares Zeichen für die Bedeutung der dualen Ausbildung in Wien. Gleichzeitig verwies Ehrlich-Adám auf den Tag der Industrielehre am 2. Dezember 2026, der jungen Menschen die Vielfalt und Attraktivität der Industrieberufe näherbringen soll. Die diesjährige Prämierungsfeier machte einmal mehr deutlich, wie wichtig hervorragend ausgebildete Fachkräfte für die Zukunft der Industrie sind.

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