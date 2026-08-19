Der Weg, den ich mit Ihnen gehen will

Es waren intensive, aber auch positive erste Wochen für mich in meiner neuen Aufgabe als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Vor allem waren es zwei Wochen voller wertvoller Gespräche, die ich führen konnte. Mit den politischen Spitzen unserer Stadt, weil mir hier eine funktionierende Zusammenarbeit auf der Sachebene im Sinne unserer Unternehmen ausgesprochen wichtig ist. Mit Funktionärinnen und Funktionären der Wirtschaftskammer Wien – sie sind das Rückgrat unserer Interessenvertretung und haben ihr Ohr direkt bei unseren Mitgliedern. Und mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die täglich Wertschöpfung generieren, Arbeitsplätz sichern und damit einen ganz wesentlichen Beitrag für den Wohlstand und die Weiterentwicklung Wiens leisten.

Positive Impulse



Diese Gespräche haben viele positive Impulse und Optimismus gebracht. Wiens Wirtschaft schaut ganz klar nach vorne. Diese Gespräche haben aber auch gezeigt, wohin der Weg führen muss - für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für ihre Interessenvertretung. Zu mehr Freiraum und weniger Bürokratie, damit sich Wirtschaftstreibende darauf konzentrieren können, etwas zu unternehmen. Zu mehr Offenheit, Klarheit und Austausch, damit die Richtung stimmt und wir alle an einem Strang ziehen. Diesen Weg will ich gehen, mit den Interessenvertreterinnen und -vertretern aller Branchen Wiens, und vor allem mit Ihnen, den Unternehmerinnen und Unternehmern unserer Stadt.



