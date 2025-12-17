Die Bescherung im Lieblings-Wirtshaus

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Türe und damit laufen in den meisten Wiener Haushalten auch die Planungen für das große Fest. Immer öfter werden für die Familienfeiern Wirtshäuser und Restaurants gebucht. „Man gönnt es sich, die eigene Küche kalt zu lassen und sich den Abwasch zu ersparen – und feiert genussvoll und entspannt in der Gastronomie“, erklärt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. „Und die Reservierungslage gibt den Gastronomen recht, knapp die Hälfte der offenen Lokale ist sehr gut gebucht – schon jetzt.“

Umfrage bestätigt Trend zu Weihnachten im Wirtshaus

Eine aktuelle Umfrage unter den Wiener Gastrobetreibern bestätigt den Trend zu Weihnachten im Lokal. Zwei Drittel haben an zumindest einem der Feiertage geöffnet, ein Fünftel der Wiener Gastronomen sperrt heuer auch am Heiligen Abend auf. „Der Großteil davon sind natürlich Gasthäuser und Restaurants, aber es sind auch einige Kaffeehäuser, die ihren Gästen eine Alternative zu den eigenen vier Wänden bieten – und Gesellschaft obendrein“, so Peschta. Der beliebteste Öffnungstag ist der Stephanitag mit mehr als einem Drittel an geöffneten Betrieben, gefolgt von Silvester und dem Dreikönigstag mit jeweils 30 Prozent.

Wirtschaftliche Überlegungen ausschlaggebend

„Der Hauptbeweggrund für die Öffnung oder auch das Gesperrt-Halten an den Feiertagen ist für die Lokalbetreiber die wirtschaftliche Lage.“ Die einen nützen die Betriebssperre, um Urlaube abzubauen, die anderen halten offen, um zum Jahresende noch die Bilanz zu verbessern. „Und weil viele geschlossen halten, zahlt es sich eben – trotz niedrigerer Gesamtzahl an Gästen – für die, die offenhalten auch aus“, so Peschta abschließend.