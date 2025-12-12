Eine halbe Million Bücher unter Wiens Christbäumen

Wienerinnen und Wiener setzen zu Weihnachten verstärkt auf Bücher: 23 Prozent wollen ihre Liebsten laut einer Umfrage der KMU Forschung mit Lesestoff beschenken. Das Angebot ist groß: Rund 400 Wiener Buchhandlungen stehen für persönliche Beratung und individuelle Empfehlungen zur Verfügung.

Persönliche Beratung im Wiener Buchhandel

„Die Buchhändler des Vertrauens kennen die aktuellen Trends und können die Schenkenden gut beraten“, sagt Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien. Gerade in der Vorweihnachtszeit nehmen sie sich besonders viel Zeit, um gezielt Bücher zu empfehlen und passende Titel für jeden Geschmack und jedes Alter zu finden. Mit ihrer Expertise werde das Buchgeschenk zu einem persönlichen Erlebnis und trage dazu bei, die Freude am Lesen weiterzugeben.

Diese Bücher sind im Weihnachtsgeschäft besonders gefragt

Gefragt ist vor allem Belletristik. Besonders beliebt sind Krimis, Thriller und humorvolle Heimatromane mit psychologischer Spannung und regionalem Bezug. Ebenfalls stark nachgefragt sind Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen, Biografien und Politik sowie Ratgeber zu Ernährung, Gesundheit und Backen, die seit Jahren zu den Klassikern im Weihnachtsgeschäft zählen.

New Adult und #BookTok erreichen junge Zielgruppen



Ein klarer Trend zeigt sich bei „New Adult“-Büchern, die über Social Media, insbesondere #BookTok, empfohlen werden. Diese Titel sprechen vor allem eine jüngere Zielgruppe zwischen 18 und 30 Jahren an und sorgen dafür, dass Bücher auch bei jungen Menschen wieder stärker in den Fokus rücken.

„Wir sehen, dass junge Menschen Bücher wiederentdecken – oft inspiriert durch Social Media wie #BookTok“, sagt Macherhammer. Das unterstreicht die Lebendigkeit und Vielfalt der Wiener Lesekultur.

Lesen als bewusster Gegenpol zur Digitalisierung

Neben der inhaltlichen Vielfalt überzeugt das Buch auch als nachhaltiges und preiswertes Kulturprodukt. Schon für wenige Euro lässt sich Zugang zu Wissen, Phantasie und Emotionen verschenken. In einer zunehmend digitalisierten Welt bildet das gedruckte Buch einen bewussten Gegenpol zu digitalen Dauerreizen.

Sechs Minuten Lesen senken den Stress um 68 Prozent

Auch aus psychologischer Sicht punktet das Lesen: Bereits sechs Minuten Lesen senken den Stresspegel um 68 Prozent. Damit ist Lesen effektiver als Musik zu hören (61 Prozent) oder Kaffee bzw. Tee zu trinken (54 Prozent).

„Ein Buch ist individuell wählbar und vermittelt Wertschätzung – ich habe an dich gedacht und etwas ausgesucht, das genau zu dir passt“, so Macherhammer abschließend.