Fachmännische Thermenwartung: Vorsicht vor unseriösen Angeboten

Wenn draußen die Temperaturen fallen und die Weihnachtszeit naht, wird es in den eigenen vier Wänden besonders gemütlich – solange die Heizung funktioniert. Bleibt der Heizkörper kalt oder fällt die Therme aus, ist rasches Handeln gefragt. Gerade rund um Feiertage nutzen unseriöse Anbieter solche Notsituationen aus, indem sie mit überhöhten Preisen oder falschen Versprechungen auftreten. In solchen Fällen ist es besonders wichtig, auf geprüfte Betriebe und transparente Kosten zu achten. Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, erklärt, woran seriöse Anbieter zu erkennen sind und wie man sich vor Betrug schützt.

Kunden sollten sich niemals zu schnellen Barzahlungen drängen lassen und im Zweifel Abstand nehmen.

Transparente Kosten und geprüfte Betriebe schützen vor Betrug

Transparente Kosten, geprüfte Gewerbebetriebe und verlässliche Notrufstellen sollen Wiener Haushalte vor überhöhten Rechnungen schützen. Professionelle Installateurbetriebe verfügen laut Breitschopf über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit. Gleichzeitig warnt er davor, sich von vermeintlich günstigen Lockangeboten im Internet verleiten zu lassen, da diese häufig zu überhöhten Rechnungen oder unsachgemäß ausgeführten Arbeiten führen.

Gewerbeberechtigung und Empfehlungen prüfen

Um böse Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt Breitschopf zunächst zu prüfen, ob ein Schaden sofort behoben werden muss oder ob der vertraute Installateur am nächsten Werktag erreichbar ist. Auch Empfehlungen über Hausverwaltungen, Versicherungen oder das persönliche Umfeld seien ein wichtiger Schritt, um einen verlässlichen Betrieb zu finden.

Seriöse Anbieter erkennen

Darüber hinaus rät Breitschopf, Gewerbeberechtigung, fachliche Kompetenz und transparente Kostenstrukturen vor Arbeitsbeginn zu überprüfen. Ebenso sollte auf sichere Zahlungswege, etwa die Bezahlung per Erlagschein, geachtet werden. Besonders vorsichtig sei man bei betrügerischen Praktiken wie überhöhten Zahlungsforderungen oder der Suggestion unnötiger Geräteaustausche. Breitschopf betont klar: Kundinnen und Kunden sollten sich niemals zu schnellen Barzahlungen drängen lassen und im Zweifel Abstand nehmen. Qualifizierte Unternehmen finden Verbraucherinnen und Verbraucher im Installateur-Finder.

Hinweis Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen von Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien.



