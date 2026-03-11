Fahrradsaison in Wien startet, E-Bike-Boom und Leasing treiben Fahrradhandel

Mit den ersten wärmeren Tagen beginnt für den Wiener Fahrradhandel die wichtigste Phase des Jahres. Rund 140 Fahrradfachgeschäfte mit mehr als 900 Beschäftigten starten in die Saison, viele Wienerinnen und Wiener lassen ihr Fahrrad servicieren oder interessieren sich für neue Modelle. Der Ausbau der Radinfrastruktur sowie der Trend zum Dienstrad-Leasing sorgen zusätzlich für Nachfrage.

Radfahren ist in Wien in den vergangenen Jahren deutlich attraktiver geworden. Gleichzeitig treiben der E-Bike-Boom und immer mehr Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden Diensträder anbieten, die Nachfrage weiter an.

Dienstrad-Leasing gewinnt deutlich an Bedeutung

In Wien entwickelt sich das Leasing von Fahrrädern zunehmend zu einem wichtigen Faktor für den Fachhandel. Die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden ein Dienstrad anbieten, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Besonders häufig werden E-Bikes geleast, daneben auch sportliche Fahrräder und Lastenräder. Beschäftigte profitieren dabei von geringeren Kosten sowie von Versicherungspaketen, die oft auch Service- und Wartungsleistungen enthalten.

Leasing verstärkt Nachfrage nach E-Bikes

Der Leasingtrend verstärkt vor allem die Nachfrage nach elektrisch unterstützten Fahrrädern. Beim E-Bike wird Leasing besonders stark genutzt, häufig werden dadurch auch höherwertige Modelle angeschafft. Das sorgt für zusätzliche Impulse im Fachhandel.

E-Bike bleibt wichtigster Umsatzträger

Der Trend zu elektrisch unterstützten Fahrrädern setzt sich fort. Bereits jedes zweite neu verkaufte Fahrrad ist ein E-Bike, gleichzeitig entfallen rund 75 Prozent des Branchenumsatzes auf diese Modelle. Für viele Wienerinnen und Wiener ist das E-Bike inzwischen fixer Bestandteil des Alltags, sowohl für den Arbeitsweg als auch für Freizeit und Besorgungen.

Service gewinnt weiter an Bedeutung

Neben dem Verkauf gewinnt auch der Service an Bedeutung. Werkstatttermine zum Saisonstart werden deutlich früher gebucht als noch vor wenigen Jahren. Gerade E-Bikes benötigen regelmäßige Wartung, um Sicherheit und Funktionsfähigkeit langfristig zu gewährleisten. Leasingmodelle verstärken diese Entwicklung zusätzlich.

Lastenräder bleiben gefragt

Auch elektrisch unterstützte Lastenräder werden weiterhin verstärkt genutzt, sowohl von Familien als auch von Unternehmen. Mit elektrischer Unterstützung lassen sich Lastenräder im Stadtverkehr deutlich einfacher nutzen, etwa für Einkäufe oder den Kindertransport. Der Wegfall von Förderungen hat die Nachfrage zuletzt etwas gebremst, der langfristige Trend bleibt jedoch bestehen.

Fachhandel setzt auf Beratung und Service

Gerade bei E-Bikes und Leasingrädern spielt die persönliche Beratung eine wichtige Rolle. Fachhändler sorgen dafür, dass Fahrräder korrekt eingestellt sind und sicher genutzt werden können. Zum Start der Fahrradsaison empfiehlt der Fachhandel, das eigene Fahrrad frühzeitig überprüfen zu lassen.