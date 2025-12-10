Firmenchallenge Österreich 2025: Rekordwerte bei Gesundheit und Nachhaltigkeit

Rekordergebnis bei der Firmenchallenge: Wiener Personenberater und Personenbetreuer stärken Gesundheitskultur in Österreich

Die Firmenchallenge Österreich setzt 2025 neue Maßstäbe: 6,9 Millionen Bewegungsminuten, 7.208 gepflanzte Bäume und eine besonders hohe Beteiligung unterstreichen die Bedeutung der Gesundheitsinitiative. Harald Haris G. Janisch betont: „Die Firmenchallenge zeigt, wie wichtig es ist, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.“

Zum siebten Mal suchte die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung gemeinsam mit SPORTS.Selection die aktivsten Betriebe des Landes. Die Initiative zählt heute zu den größten österreichweiten Programmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und zeigt, welche Wirkung professionelle sport-, ernährungs- und psychologische Beratung in Unternehmen entfalten kann.

6,9 Millionen Bewegungsminuten – ein klarer Rekord

306 Unternehmen mit mehr als 3.450 Mitarbeitern sammelten über die App STRAIDE 6,9 Millionen Bewegungsminuten – mehr als im Vorjahr (6,8 Millionen). Die Teilnehmer erhielten täglich fundierte Tipps der Wiener Personenberater. Die Befragung zeigt die hohe Wirksamkeit: 91 Prozent achten durch die Challenge bewusster auf ihre Gesundheit, 100 Prozent überzeugt das Gamification-Konzept.

7.208 Bäume: Bewegung, die auch der Umwelt nützt

Für jede Firmenanmeldung und jede tausendste Bewegungsminute wurde ein Baum gepflanzt. Insgesamt 7.208 Neupflanzungen zeigen, dass die Firmenchallenge nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Nachhaltigkeit stärkt. Harald Haris G. Janisch betont: „Wir möchten alle Österreicher motivieren, sich mehr und richtig zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren und mental fit und widerstandsfähig zu werden.“

Andreas Heralic ergänzt: „Die Firmenchallenge Österreich bietet sieben Wochen lang ein gruppendynamisches, spielerisches Programm mit kompetenten Gesundheitsexpertinnen und -experten und einem klaren Framework, um gesundheitliche Ziele zu erreichen.“

Die Gewinner der Firmenchallenge 2025

Im WIFI Wien wurden die aktivsten Unternehmen ausgezeichnet. Tennis-Legende Stefan Koubek sowie Botschafter wie Helge Payer, Andreas Onea und Roland Königshofer begleiteten das Event.

Kategorie 1 – EPU

Angermann IT-Services

Die Küchenmeuterei e.U.

Ernährung A–Z

Kategorie 2 – 2 bis 9 Mitarbeiter

Nadel & Heu Personalberatung GmbH

PerfekTraining

J&O Sozialservice GmbH

Kategorie 3 – 10 bis 49 Mitarbeiter

Verein In.Come

Angst+Pfister GmbH

yuutel

Kategorie 4 – 50 bis 249 Mitarbeiter

Bristol-Myers Squibb

Valmet GesmbH

SYNLAB

Kategorie 5 – über 250 Mitarbeiter

Canon Austria

Helvetia Versicherungen

Donau Chemie