Fotowettbewerb startet: Wiener Fotohandel sucht die schönsten Bilder der Musikhauptstadt Wien

Ob Straßenmusiker in der Innenstadt, ein Konzert im Park oder die prachtvolle Kulisse der Wiener Staatsoper: Der Wiener Fotohandel und fotografie.at laden Hobby- und Profifotografinnen und -fotografen ein, die musikalischen Seiten Wiens mit der Kamera festzuhalten. Der beliebte Fotowettbewerb geht 2026 bereits in seine 11. Runde. Einreichungen sind von 15. Juni bis 30. September 2026 möglich.

Uns begeistert jedes Jahr, wie vielfältig und kreativ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Thema interpretieren.

News WK Wien senkt Kammerumlage um 25 Prozent Weiterlesen

Unter dem Motto „Musikhauptstadt Wien“ werden Bilder gesucht, die zeigen, wie Musik das Leben in der Stadt prägt. Ob klassische Konzerte, Jazzclubs, Blasmusikfeste, Chöre oder spontane musikalische Begegnungen im Alltag, gefragt sind kreative und persönliche Blickwinkel.

„Wien bietet Fotografinnen und Fotografen unzählige Möglichkeiten, Musik in Bildern einzufangen. Uns begeistert jedes Jahr, wie vielfältig und kreativ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Thema interpretieren. Oft sind es gerade die spontanen Aufnahmen und persönlichen Blickwinkel, die besonders in Erinnerung bleiben“, sagt Gerhard Brischnik, Obmann-Stv. des Wiener Fotohandels und Initiator des Wettbewerbs.

Aus allen Einreichungen werden nach Ende der Einreichfrist die 20 besten Fotos von einer Fachjury ausgewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Gutscheine des Wiener Fotohandels.



Teilnahme und Ablauf

Die Fotos müssen einen erkennbaren Bezug zu Wien und zum Thema „Musikhauptstadt Wien“ haben.

Pro Person können bis zu vier Fotos eingereicht werden.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Einsendeschluss ist der 30. September 2026.

Die Einreichung erfolgt ausschließlich online über die Wettbewerbsplattform.

Achtung KI-generierte Bilder sind nicht zugelassen.

Hier gibt’s einen Einblick in Wettbewerbsthemen und Gewinnerfotos der letzten Jahre

© Falkmar Ameringer Gewinner-Foto aus 2025 zum Thema "Wiener Traditionen"

© Peter Hametter Gewinner-Foto aus 2025 zum Thema "Wiener Traditionen"