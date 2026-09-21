Die Wiener Grätzl-Ladezonen gewinnen beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich die Kategorie „Klimaverträglicher Güterverkehr und Logistik“. Das von der Wirtschaftskammer Wien entworfene Konzept schafft dort zusätzliche, legale Haltemöglichkeiten, wo sie für Lieferungen, Dienstleistungen, Kunden und Anrainer tatsächlich gebraucht werden.

„Diese Auszeichnung freut uns außerordentlich, denn sie untermauert, dass praktische Lösungen für den Wirtschaftsverkehr und für Privatpersonen in einer modernen Stadtplanung zusammengehören“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. „Grätzl-Ladezonen bringen Lieferfahrzeuge, Handwerker, Kunden und Anrainer näher an ihre Ziele. Das reduziert unnötige Wege, erleichtert Zustellungen und hilft dabei, problematische Haltevorgänge in zweiter Spur oder am Gehsteig zu vermeiden.“

Die Grätzl-Ladezone ist ein Beispiel dafür, wie datenbasierte Planung konkrete Probleme im Alltag lösen kann.

Nutzer zur Hälfte gewerblich und privat

Grätzl-Ladezonen sind flexibel nutzbare Verkehrsflächen im öffentlichen Raum, die im Gegensatz zu klassischen Ladezonen nicht von einzelnen Betrieben beantragt werden, sondern die von den jeweiligen Bezirken gezielt errichtet werden. Sie stehen sowohl dem Wirtschaftsverkehr als auch Privatpersonen dort zur Verfügung, wo der Ladezonenrechner der Wirtschaftskammer Wien den größten Bedarf und den größten Nutzen errechnet hat.

„Die Grätzl-Ladezone ist ein Beispiel dafür, wie datenbasierte Planung konkrete Probleme im Alltag lösen kann“, unterstreicht Kriz-Zwittkovits. „Eine Evaluierung zeigt, dass Grätzl-Ladezonen je zur Hälfte von gewerblichen und privaten Lenkern genutzt werden. Damit verbessern sie gleichzeitig sowohl den Wirtschaftsstandort als auch die Lebensqualität in Wien.“

Mehr Grätzl-Ladezonen kommen

Der Erfolg des Konzepts zeigt sich auch an der wachsenden Nachfrage: Mittlerweile gibt es 19 Grätzl-Ladezonen im 4., 6., 7. und 8. Bezirk. Neue Standorte befinden sich im 2., 4., 6., 7., 8., 10. und 12. Bezirk in Vorbereitung und weitere Bezirke planen ebenfalls die Errichtung von Grätzl-Ladezonen.

So nutzen Privatpersonen die Grätzl-Ladezonen

Neben dem gewerblichen Verkehr dürfen auch Privatpersonen in Grätzl-Ladezonen zu Lieferzwecken oder für andere kurze Besorgungen für maximal 10 Minuten bzw. für die Dauer des Ladevorgangs halten. Dafür ist ein kostenloser Kurzparkschein erforderlich.

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (werktags) von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag (werktags) von 07.00 bis 13.00 Uhr verwendet werden. Außerhalb dieser Zeiten kann die Zone unter Berücksichtigung der Kurzparkzonenregelung zum Parken genutzt werden.

Die Grätzl-Ladezonen sind aus einer Forschungskooperation der Wirtschaftskammer Wien, der Stadt Wien und der Technischen Universität Wien entstanden.