Jahreswechsel in Wien: 66 Prozent feiern, 80 Euro Ausgaben pro Person

Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien feiert auch heuer die Mehrheit der Wiener Bevölkerung den Jahreswechsel. 66 Prozent der Wienerinnen und Wiener feiern Silvester, die durchschnittlichen Ausgaben liegen bei 80 Euro pro Person.

Die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester sorgen für einen spürbaren Schub im Wiener Handel

Der Wiener Handel blickt positiv auf die Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, betont, dass die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester einen spürbaren Umsatzschub bringen. Neben Ausgaben für Silvesterfeiern spielen Gutscheine, Geldgeschenke und Geschenketausch eine zentrale Rolle. Rund 10 bis 15 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden erst in den letzten Tagen des Jahres umgesetzt.

Was zu Silvester gekauft wird

46 Prozent der Wienerinnen und Wiener nutzen die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester für gezielte Einkäufe. Auf den Einkaufslisten stehen:

Lebensmittel und Getränke (Wein, Bier, Säfte etc.): 57 Prozent

Glücksbringer: 53 Prozent

Knabbereien: 52 Prozent

Geschenke für die Liebsten: 21 Prozent

Feuerwerkskörper: 19 Prozent

Neues Outfit: 15 Prozent

Kulinarik prägt den Jahreswechsel

Silvester ist vor allem ein kulinarisches Fest. Der Lebensmittelhandel verzeichnet rund um die Feiertage die höchsten Umsatzspitzen des Jahres. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoration und Feinkost zählen zu den wichtigsten Umsatztreibern. Auch die rund 90 Wiener Vinotheken erzielen in dieser Phase einen wesentlichen Teil ihres Jahresumsatzes.

27 Prozent der Wienerinnen und Wiener essen zu Silvester traditionell ein bestimmtes Gericht. Besonders häufig genannt werden Brötchen, Käse-, Schoko- oder Fleischfondue, Gulasch, kalte Platten, Lachsvariationen oder Raclette.

Mehrheit feiert im privaten Rahmen

Die Mehrheit der Befragten (51 Prozent) feiert Silvester zu Hause im engen Familien- oder Freundeskreis. 25 Prozent sind bei Freunden, Kollegen oder Familie zu Gast. 18 Prozent feiern außerhalb Wiens.

Der Kultfilm „Dinner for One“ gehört für 14 Prozent fix zum Abend. 12 Prozent feiern in einem Lokal, Restaurant oder einer Bar. Rund 10 Prozent planen einen Besuch des Wiener Silvesterpfads. 7 Prozent besuchen einen Ball, ein Konzert, das Theater, die Oper oder ein Kabarett.

Beliebteste Silvesteraktivitäten

Zu den häufigsten Aktivitäten zählen das Anstoßen auf das neue Jahr (70 Prozent) und das Betrachten von Feuerwerken (59 Prozent). 47 Prozent verschenken Glücksbringer oder andere Präsente. Traditionelle Rituale wie der Donauwalzer um Mitternacht (23 Prozent) und Wachsgießen (19 Prozent) bleiben fester Bestandteil des Jahreswechsels.

Neujahrsvorsätze: Gesundheit an erster Stelle

38 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben für 2026 Neujahrsvorsätze gefasst. 54 Prozent setzen dabei auf Gesundheit, etwa durch mehr Bewegung oder eine bewusstere Lebensweise. 37 Prozent möchten mehr Zeit für sich, 35 Prozent mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. 21 Prozent planen berufliche Veränderungen. 20 Prozent wollen mit dem Rauchen aufhören oder weniger Alkohol konsumieren. 25 Prozent möchten weniger Zeit in sozialen Medien verbringen, 18 Prozent ihr Engagement für die Umwelt erhöhen.

Hinweis Öffnungszeiten rund um Silvester



Am 31. Dezember darf der Handel allgemein bis 17 Uhr, der Lebensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet haben. Süßwaren- und Blumengeschäfte sowie der Silvesterwaren-Handel dürfen bis 20 Uhr offenhalten.



Am 1. Jänner 2026 gelten Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen und Tankstellen.



