Nach dem Rekordsommer kommt die Heizsaison: Jetzt Gastherme checken 

Erst Rekordhitze, jetzt rückt die Heizsaison näher: Für viele Haushalte wird die Gastherme damit in den kommenden Wochen wieder zum Dauerläufer. Die Wiener Installateure empfehlen deshalb, die Therme jetzt und nicht erst beim ersten Kälteeinbruch überprüfen zu lassen. Und: „Bei einer Gastherme sollte nicht der billigste Preis das entscheidende Kriterium sein, sondern die fachgerechte Ausführung der Wartung. Hier geht es schließlich nicht um irgendeine Dienstleistung, sondern um ein Gasgerät in den eigenen vier Wänden“, betont Robert Breitschopf, Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, Landesinnung Wien.

Lieber jetzt warten als im Winter friere

Bei einer Wartung können Verschmutzungen, Verschleiß und mögliche Fehlfunktionen frühzeitig erkannt werden. Das ist nicht nur eine Frage des Komforts: Wird ein Problem erst entdeckt, wenn die Heizung bereits ausfällt, kann aus einem kleinen Mangel schnell eine teure Reparatur werden.



Wer mit der Wartung wartet, bis die Heizung ausfällt oder nicht mehr richtig funktioniert, hat im ungünstigsten Fall genau dann ein Problem, wenn die Temperaturen draußen sinken. Ein rechtzeitiger Wartungstermin hilft, solche Situationen zu vermeiden.

Energie sparen heißt auch Heizkosten sparen



Gerade wenn die Heizung in den kommenden Monaten wieder täglich läuft, macht sich unnötiger Energieverbrauch im Haushaltsbudget bemerkbar. Eine fachgerecht gewartete und richtig eingestellte Gastherme arbeitet effizienter – und das kann sich direkt im Haushaltsbudget bemerkbar machen. Je nach Zustand der Anlage sind Einsparungen von bis zu rund zehn Prozent beim Energieverbrauch möglich. Für einen durchschnittlichen Haushalt kann das über eine Heizsaison rund 100 Euro weniger Heizkosten bedeuten. Gleichzeitig hilft die regelmäßige Wartung dabei, unnötigen Mehrverbrauch zu vermeiden und mögliche Folgeschäden frühzeitig zu erkennen.

Gefahr durch Kohlenmonoxid: Bei Gasthermen geht es um Sicherheit

Besonders wichtig ist die fachgerechte Überprüfung bei Gasgeräten. Defekte oder nicht ordnungsgemäß funktionierende Anlagen können die Verbrennung beeinträchtigen. Unter ungünstigen Umständen kann Kohlenmonoxid entstehen – ein farb- und geruchloses Gas, das für Menschen gefährlich sein kann. „Bei Gasgeräten gibt es keinen Platz für Experimente. Eine fachgerechte Wartung durch einen befugten Installationsbetrieb ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Wer hier spart, sollte sehr genau wissen, woran er spart“, warnt Breitschopf.

Billigangebot aus dem Internet? Erst genau hinschauen

Vorsicht ist auch bei besonders günstigen Wartungsangeboten im Internet geboten. Entscheidend ist nicht nur der Preis, sondern wer die Arbeit durchführt und welche Leistungen tatsächlich enthalten sind. Ein vermeintliches Schnäppchen kann sich als teurer erweisen, wenn Mängel nicht erkannt werden oder später eine zusätzliche Reparatur notwendig wird. „Ein Preis, der zu schön klingt, um wahr zu sein, sollte gerade bei einer Gasthermenwartung Anlass sein, genauer hinzusehen. Bevor jemand einen Auftrag erteilt, sollte geprüft werden, ob der Betrieb tatsächlich über die erforderliche Gewerbeberechtigung verfügt“, empfiehlt Breitschopf.

Mit wenigen Klicks zum befugten Fachbetrieb

Die Wiener Installateure empfehlen daher, vor der Beauftragung die Gewerbeberechtigung zu prüfen und den Betrieb zusätzlich zu recherchieren. Der Installateur-Finder unter www.installateurfinder.at bietet dafür eine erste Orientierung. „Wer einen Fachbetrieb auswählt, sollte sich die Zeit für einen kurzen Check nehmen. Ein paar Minuten Recherche sind gut investierte Zeit – vor allem dann, wenn es um ein Gasgerät und damit um die Sicherheit im eigenen Zuhause geht“, sagt Breitschopf.

Hinweis Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen der Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien. Fachbetriebe können Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Installateur-Finder des Firmen A-Z der WKO nachschlagen.

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