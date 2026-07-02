Keine Chance für Langeweile: Die besten Ferienideen aus dem Wiener Handel
Bücher, Outdoor-Spielzeug, Sportartikel, Kreativsets, Ferienhefte und digitale Angebote für Kinder sorgen für abwechslungsreiche Sommertage
Lesedauer: 4 Minuten
Viele Familien bereiten sich auf die langen Sommerwochen vor und suchen nach Beschäftigungsideen für Urlaub, Ausflüge oder entspannte Tage zu Hause. Im Wiener Handel steigt deshalb die Nachfrage nach Büchern, Gesellschaftsspielen, Kreativsets sowie Sport- und Freizeitartikeln. Auch Ferienhefte zur spielerischen Wiederholung des Schulstoffs sind gefragt.
Ferienbegleiter für unterwegs und zu Hause
Besonders gefragt sind Produkte, die flexibel eingesetzt und leicht mitgenommen werden können. Beliebt sind Mal- und Bastelmaterialien, Kreativsets, Bau- und Konstruktionsspielzeug, Karten- und Reisespiele, kompakte Gesellschaftsspiele sowie Bücher, die auf langen Autofahrten, Zugreisen oder im Restaurant für Abwechslung sorgen.
Viele Familien nutzen die Ferien außerdem, um den Schulstoff in kleinen Einheiten spielerisch zu wiederholen. Der Wiener Handel bietet dafür eine große Auswahl an Ferienheften zum Schreiben, Rechnen und Kniffeln. Auch digitale Ferienbegleiter gehören für viele Familien mittlerweile zum Sommer dazu. Sie sorgen auf langen Reisen oder bei Wartezeiten für abwechslungsreiche Beschäftigung. „Viele Eltern legen Wert auf altersgerechte und sinnvolle Inhalte – etwa Hörspiele, Hörbücher, Lern-Apps oder interaktive Quiz- und Rätselspiele, die auch offline genutzt werden können“, so Gumprecht.
Outdoor Spielzeug für Sommer
Gleichzeitig nutzen viele Familien die Ferien, um möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. Entsprechend beliebt sind Produkte, die Bewegung fördern: Bälle, Frisbees, Federball-Sets, Springseile, Straßenmalkreiden sowie Sand- und Wasserspielzeug. Viele Familien investieren außerdem in neue Roller, Fahrräder, Skateboards oder Inlineskates, um gemeinsam draußen aktiv zu sein.
„Beim Kauf von Fahrzeugen und Sportgeräten sollten Größe, Gewicht, Passform und Handhabung berücksichtigt werden. Auch Helm sowie Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer müssen richtig sitzen. Der Besuch beim Händler vor Ort lohnt sich, um die Produkte vor dem Kauf auszuprobieren und sich fachkundig beraten zu lassen“, sagt Gumprecht.
Lese-Spaß wird im Sommer groß geschrieben
Ferienzeit ist Lesezeit und Bücher sind ein wunderbarer Begleiter in die Wiener Bäder oder an den Urlaubsstrand. „Bücher sind für Kinder wichtig, um fern vom Schulalltag in andere Welten eintauchen zu können oder auch etwas Neues zu lernen“, sagt Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.
Neben Belletristik sind vor allem Kinder- und Jugendbücher ein starkes Zugpferd im Sortiment des stationären Buchhandels. Kinder- und Jugendbücher legten im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Prozent zu; bei einem durchschnittlichen Buchpreis von 16,67 Euro. „Die Lust am Lesen ist da und die Sommerferien sind die beste Zeit dafür“, sagt Macherhammer-Hochwarter.
Sieben Tipps für den Ferieneinkauf
- Kinder in die Auswahl einbeziehen: Produkte werden eher genutzt, wenn sie den tatsächlichen Interessen des Kindes entsprechen.
- Alter und Entwicklungsstand beachten: Altersangaben sind eine wichtige Orientierung, sollten aber mit den individuellen Fähigkeiten des Kindes abgeglichen werden.
- Auf vielseitige Nutzung achten: Spielzeug, das mehrere Spielideen zulässt oder von Geschwistern gemeinsam verwendet werden kann, bleibt häufig länger interessant.
- Sportgeräte und Schutzausrüstung ausprobieren: Größe, Passform und sichere Handhabung sind entscheidend.
- Lernmaterialien gezielt auswählen: Ferienhefte sollten zur Schulstufe, zum Lernstand und zum konkreten Übungsbedarf passen.
- Lerneinheiten kurz halten: Regelmäßige, überschaubare Einheiten sind meist sinnvoller als lange Lernblöcke.
- Auf eine gute Balance achten: Bewegung, freies Spiel, Lesen, Kreativität, Lernen und digitale Medien sollten sich in den Ferien abwechseln.