Kleine Helfer, große Wirkung: Smarte Alltagsgeräte boomen im Wiener Elektrofachhandel

Smarte Alltagsgeräte sind vom Techniktrend zum Fixbestandteil vieler Haushalte geworden. Der Wiener Elektrofachhandel verzeichnet eine deutlich steigende Nachfrage nach Saugrobotern, smarten Lichtsystemen und digitalen Küchenhelfern. Die Geräte bringen unmittelbaren Nutzen und funktionieren ohne aufwendige Installation.

Die Möglichkeit, Geräte auch unterwegs zu kontrollieren oder Verbrauchsdaten am Smartphone einzusehen, wird von vielen als echter Mehrwert empfunden.





Jeder vierte Haushalt setzt auf Smart-Technik

Die Nachfrage nach smarten Alltagsgeräten ist in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Besonders gefragt sind kompakte, sofort einsatzbereite Lösungen, die auch für Mietwohnungen geeignet sind. Kundinnen und Kunden reagieren positiv auf Produkte mit klarem Mehrwert, erklärt Robert Pfarrwaller, Obmann des Elektrofachhandels in der Wirtschaftskammer Wien.

Einfache Lösungen statt komplexer Smart-Home-Systeme

Im Fokus stehen Geräte, die ohne technisches Vorwissen genutzt werden können. Gefragt sind Produkte, die Zeit sparen, Energie effizienter nutzen und klar definierte Aufgaben übernehmen. Viele Haushalte starten mit einem einzelnen Gerät und erweitern schrittweise. Auch Sprachsteuerung über smarte Lautsprecher und Assistenzsysteme gewinnt an Bedeutung.

Energieeffizienz als wichtiger Treiber

Smarte Lichtsysteme, Steckdosen und Heizungsthermostate machen den Energieverbrauch transparent und ermöglichen Kontrolle per Smartphone. Je nach individuellem Heizverhalten sind zweistellige prozentuale Einsparungen möglich. Energiekrise und hohe Inflation haben die Nachfrage zusätzlich verstärkt.

Fachhandel bleibt zentrale Anlaufstelle

Viele Konsumentinnen und Konsumenten informieren sich online, entscheiden sich aber nach persönlicher Beratung im Geschäft. In Wien gibt es rund 1.270 Elektrofachhändler. Der stationäre Handel hilft, Technik sinnvoll auszuwählen und Fehlkäufe zu vermeiden.

Smart Home als Wachstumsmarkt in Österreich

Der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer smarter Haushalttechnik ist laut Statistik Austria von 12 Prozent im Jahr 2020 auf 24,3 Prozent im Jahr 2024 gestiegen. Laut Statista lag das Marktvolumen 2024 bei rund 829,5 Millionen Euro. Bei einem jährlichen Wachstum von knapp 10 Prozent könnte der Umsatz bis 2030 auf rund 1,46 Milliarden Euro steigen. Smart Home entwickelt sich damit zu einem stabilen Wachstumssegment.