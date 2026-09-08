Mehrwert schaffen mit Öko-Maßnahmen

Extreme Wetterereignisse, neue Gesetzesvorgaben, steigende Energie- und Rohstoffkosten oder unsichere globale Lieferketten sind Beispiele, die Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Im Sinne der eigenen Wettbewerbsfähigkeit sowie Umwelt und Gesellschaft heißt es für Unternehmen, darauf zu reagieren. Welche Möglichkeiten es dahingehend gibt, zeigen im September die kostenfreien NOW Green Economy Days der WK Wien. Die beiden Info-Tage bieten über Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten kompaktes Wissen, wie der ökologische Wandel im eigenen Betrieb praktisch umgesetzt werden kann. Darunter ein Vortragsabend am zweiten Tag, der fokussiert, wie Betriebe wirtschaftliche Potenziale erkennen, bewerten und umsetzen können.

Es kommen Fachleute, Finanzierungsakteure und Unternehmen zu Wort, die Green Economy bereits erfolgreich umsetzen. Dazu zählen etwa Katharina Unger von Livin Farms oder Robert Slovacek von Verbund Energy4Business.

Links Alle Infos zu den NOW Green Economy Days der WKW

Betriebliche Dimensionen

Den Auftakt macht die Keynote von Barbara Inmann (Geschäftsführerin Climate Lab) mit dem Titel „Vom Potenzial zum Business Case”, die auf eigener Erfahrung fußt. Denn das Climate Lab begleitete als sektorübergreifendes Innovationszentrum in den letzten vier Jahren 50 nachhaltige Innovationsprojekte. 25 konnten sich in der Wirtschaft verankern. „Im Innovationsbereich ist das eine sehr gute Quote”, führt Inmann aus. Sie beschreibt, wie und in welchen unternehmerischen Bereichen man aus Nachhaltigkeitsmaßnahmen als Unternehmen Vorteile ziehen kann, sei es in der strategischen Positionierung, im Mitarbeiterbereich, der Kundenansprache oder auch im operativen Geschäft.

Finanzierung

Oliver Fiala von der Volksbank Wien AG kommt aus dem Finanzsektor zu Wort und schildert, wie sich mittlerweile die Perspektive der Banken auf das Thema Nachhaltigkeit verändert hat. „Denn es geht auch darum, die Vorteile einer Veränderung für sich zu nutzen, die ohnehin kommt und gemacht werden muss”, sagt Fiala. Diese Veränderung sei im Anrollen und damit sei jetzt, in der aktuellen Phase, der beste Zeitpunkt zu evaluieren, wo die besten wirtschaftlichen Chancen für das eigene Unternehmen liegen. „Je früher man dabei ist, desto besser. Und wir sind hier gerne Partner”, so Fiala.