Mit etwas Glück: Gratis vegan essen in Wiens Gastronomie

Wer bis zum 31. Jänner in einem Wiener Gastronomiebetrieb vegan speist, kann gewinnen. Ein gemeinsames Gewinnspiel von Wiener Gastronomie und Veganer Gesellschaft macht pflanzlichen Genuss jetzt doppelt attraktiv. Zu gewinnen gibt es vegane Geschenkkörbe, Karten für den Wiener Vegan Ball und die Rückvergütung von konsumierten pflanzlichen Speisen. Ob Kaffeehaus, Bistro oder Fine Dining, jede pflanzliche Speise bringt die Chance auf einen der Preise.

Egal ob vegan, vegetarisch oder flexitarisch, in der Wiener Gastronomie sind alle willkommen. Gerade die Vielfalt unseres Angebots zeichnet Wien aus

So einfach geht’s

Foto oder Scan der Restaurantrechnung machen, auf der Datum, Restaurantname und der konsumierte pflanzliche Speiseposten klar erkennbar sind, und per Mail an gastronomie@wkw.at senden, Betreff „Veganuary Wien 2026“. Bitte Name und Adresse angeben, die Gewinner werden schriftlich verständigt. Das Gewinnspiel läuft bis Ende Jänner, die Preise werden unter allen Einsendungen verlost.

Hinweis Alle Infos zum Gewinnspiel