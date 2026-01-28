Nächtigungsrekord ist Rekord für alle Touristiker

„Mit erstmals mehr als 20 Millionen Nächtigungen haben die Wiener Touristiker einen großartigen Erfolg erzielt. Unsere Hoteliers mit ihren Teams und natürlich die gesamte Tourismuswirtschaft rundherum, von der Gastronomie bis zu den Reisebüros, haben hier zu diesem herausragenden Ergebnis beigetragen“, gratuliert Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien, zum neuen Nächtigungsrekord.

Der Tourismus leistet einen enorm wichtigen Beitrag von mehr als fünf Milliarden Euro zur Wertschöpfung.

„Der Tourismus leistet einen enorm wichtigen Beitrag von mehr als fünf Milliarden Euro zur Wertschöpfung“, so Schmid, der betont, dass durch Touristen nicht nur Hotels profitieren, sondern eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen: „Die Gäste wohnen in den Hotels, essen in Restaurants, genießen die kulturellen Angebote und shoppen im stationären Handel. Und überall dort sichern sie mit ihren Ausgaben wichtige Arbeitsplätze. Deshalb müssen wir gemeinsam alles dafür tun, dass wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“