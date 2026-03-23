Ostern bringt dem Wiener Handel 62 Millionen Euro
77 Prozent schenken, Ausgaben steigen und größere Geschenke setzen sich durch
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Ostern gewinnt im Wiener Handel weiter an Bedeutung. Laut KMU Forschung Austria schenken rund 77 Prozent der Wienerinnen und Wiener, im Schnitt werden 50 Euro pro Kopf ausgegeben. Daraus ergibt sich ein Gesamtumsatz von rund 62 Millionen Euro, nach 56 Millionen Euro im Jahr 2024 und 60 Millionen Euro im Jahr 2025. Ostern ist damit der drittwichtigste Geschenkanlass.
Der Trend geht klar zu größeren und höherpreisigen Geschenken, auch wenn kleinere Mitbringsel weiterhin gefragt bleiben.
Starke Nachfrage bei Spielwaren, Sport und Fahrrädern
Der Spielwarenhandel erzielt rund um Ostern etwa zehn Prozent seines Jahresumsatzes. Auch Sportartikel- und Fahrradhandel profitieren, besonders gefragt sind Kinderfahrräder, Roller und Laufräder. Mehr als 60 Prozent der Kinderfahrräder werden vor Ostern verkauft.
Wetter treibt Outdoor-Trend
Das Geschäft hängt stark vom Wetter ab, entscheidend sind die zwei Wochen vor Ostern. Besonders gefragt sind Schaukeln, Rutschen, Sandspielzeug, Skateboards, Hüpfbälle und Seifenblasen. Spielen im Freien liegt klar im Trend.
Kreative Spielwaren im Fokus
Eltern setzen verstärkt auf Baukästen, Bastelsets und Konstruktionsspiele als Ausgleich zur Bildschirmzeit. Gleichzeitig bleiben Sammelartikel, Gesellschaftsspiele, Duplo, Playmobil sowie Bücher und Plüschtiere beliebte Klassiker.